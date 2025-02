Renato Maurício Prado identifica carência no elenco rubro-negro após Fla-Flu

Em uma partida de pouca criatividade, o Flamengo empatou com o Fluminense por 0 a 0, neste sábado (8), no Maracanã, pela 9ª rodada do Campeonato Carioca. Ao analisar o confronto, em uma live no YouTube, o jornalista Renato Maurício Prado identificou uma carência no elenco Rubro-Negro para a temporada.

Na visão do comunicador, a diretoria do Flamengo precisa urgentemente ir atrás de um meia no mercado. Para ele, a equipe sentiu as ausências de De la Cruz e Arrascaeta, que foram poupados por Filipe Luís. Renato pontuou que é necessário ter peça de reposição para o setor com jogadores que saibam armar o jogo.

- Acho que faz sentido o Filipe Luís tentar administrar o Arrascaeta, mas não só ele. Nós vimos no ano passado, que quando o Flamengo mais precisou, diversos jogadores se encontraram contundidos. Agora, o clube precisa de um armador reserva. O Alcaraz era uma possibilidade para isso, mas acabou saindo para o Everton (da Inglaterra) - iniciou o jornalista, completando:.

- O clube preferiu vendê-lo, mas precisa urgentemente trazer alguém. 'Ah, mais pode vir o Jorginho (do Arsenal)'. Mas se isso acontecer, será só no meio do ano. E o Flamengo vai estar disputando Brasileiro, Libertadores, tudo. Então, a diretoria não pode esperar. Precisa ir atrás de armadores, não precisa ser craque, mas precisa saber armar o time em campo - concluiu.

Como foi o clássico entre Fluminense e Flamengo

Em campo, as equipes de Filipe Luís e Mano Menezes não proporcionaram uma boa partida. O confronto foi marcado por muitas faltas, pouca criatividade e consequentemente poucas chances de gols.

O empate não foi bom para nenhuma das equipes. Contudo, o resultado foi pior para o Tricolor, que ainda ainda se encontra na 8ª colocação do estadual, com 11 pontos, um a menos do que o Botafogo, primeiro clube do G-4.

Por outro lado, o Flamengo se manteve entre as primeiras colocações mesmo com o empate contra o rival. A equipe do técnico Filipe Luís ocupa a 2ª colocação do torneio, com 14 pontos, atrás apenas do líder Volta Redonda, que já soma 16.