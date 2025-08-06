O Flamengo empatou no placar agregado com o Atlético-MG (1 a 1) nas oitavas de final da Copa do Brasil, mas levou a pior nos pênaltis e se despediu da competição nesta quarta-feira (6). Após a partida na Arena MRV, em Belo Horizonte, o técnico Filipe Luís saiu em defesa de Wallace Yan, que perdeu a última cobrança.

- As críticas fazem parte do crescimento dos jovens e do crescimento do atleta. Quanto melhor ele lidar com as críticas, maior jogador ele será. Todos os jogadores que estão no meu elenco foram criticados em algum momento da carreira. É normal e faz parte do processo de crescimento. Não tenho nenhuma dúvida que ele vai estar mais forte - disse Filipe Luís em coletiva de imprensa.

Filipe Luís durante o confronto entre Atlético-MG e Flamengo (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

- Ele é um jogador que tem muita personalidade. Não se esconde, não se acanha para ninguém - completou em outro trecho.

Filipe Luís detalha escolha de batedores do Flamengo

O Garoto do Ninho foi o quinto batedor do Flamengo. Anteriormente, Arrascaeta, Jorginho, Saúl e Samuel Lino cobraram. Desses, Samuel também não conseguiu balançar a rede. Filipe Luís explicou como funciona a escolha pelos batedores.

- Sobre a disputa de pênaltis, eram os jogadores que batem melhor, os que estavam disponíveis e os que estavam confiantes para bater. Eu mesmo já errei, pênaltis são pênaltis, a linha é muito fina entre a vitória e a derrota. Eu sinto orgulho dos jogadores que foram lá, pegaram a bola com coragem para bater - detalhou o treinador.

Veja outras respostas de Filipe Luís

Bom primeiro tempo

"Foi muito bom primeiro tempo, as ideias estavam muito claras, poderíamos ter feito mais, mas não é fácil, o Atlético-MG é uma grande equipe. Quero parabenizar eles pela classificação, parabenizar o Cuca, pelos três grandes jogos".

Flamengo na busca pelo título brasileiro

"O Flamengo é líder do Brasileiro hoje com um jogo a menos. Essa é a realidade. O Flamengo não vai jogar bem sempre. Eu sou o responsável por fazer esse time jogar bem, eu, e eu lido muito bem com as críticas, sou muito racional (...) O elenco qualificado nos dá condições de brigar por esses títulos e pode ter certeza que esse grupo vai lutar até o final. Eu confio a minha vida neles que a gente vai fazer uma grande temporada".

Cobranças dos torcedores nas redes sociais

"As cobranças do torcedor do Flamengo, rede social eu nem comento porque é uma loucura, se você se guia pelas redes. Não está a verdade ali. Está as pessoas colocando tudo para fora. A verdade está no estádio, ali o torcedor tem toda forma de transparecer tudo o que está sentindo. É ali onde a gente se guia".

