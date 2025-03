Jornalista da TNT se revolta com lances de Bruno Henrique

O Vasco abriu o placar contra o Flamengo no Maracanã com gol do recém-chegado Nuno Moreira, mas viu Bruno Henrique igualar o placar com um gol que gerou polêmica na web. Para o jornalista da TNT Sports Octavio Neto, o jogador rubro-negro estava em posição irregular e deveria ter sido expulso por uma cotovelada em Pablo Vegetti.

continua após a publicidade

➡️ Vini Jr comemora gol de Bruno Henrique pelo Flamengo: ‘Sempre ele’

O gol de Bruno Henrique foi revisado e validado pelo VAR. A falta em Pablo Vegetti, foi marcada em campo, mas nenhum cartão foi mostrado. O atacante rubro-negro, que já tinha um cartão amarelo, não foi expulso e o lance não foi revisado pelo VAR.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte