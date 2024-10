Renato Maurício Prado critica dupla do Flamengo em empate com Internacional

Renato Maurício Prado criticou chance perdida por Alcaraz e erro de Evertton Araújo (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/10/2024 - 21:29 • Rio de Janeiro (RJ)

Flamengo e Internacional empataram em 1 a 1 nesta quarta-feira (30) pelo Brasileirão, no Beira-Rio. O Rubro-Negro abriu o placar, mas levou um gol aos 43 do segundo tempo. Nas redes sociais, o jornalista Renato Maurício Prado criticou lances de Alcaraz e Evertton Araújo na partida.

O lance mencionado por Renato Maurício Prado envolvendo Alcaraz ocorreu no segundo tempo. O meia recebeu dentro da área, driblou o zagueiro e, só com o goleiro pela frente, chutou para fora. O gol perdido fez falta, visto que o Rubro-Negro levou o empate alguns minutos depois.

Na jogada do gol do Internacional, Evertton Araújo perdeu a bola no meio-campo e desencadeou o contra-ataque. Alan Patrick roubou, Wanderson lançou Enner Valencia nas costas da zaga do Rubro-Negro, e o equatoriano chutou no canto de Rossi para deixar números finais à partida.