Valencia marca no fim, e Flamengo cede empate ao Internacional pelo Brasileirão

Internacional e Flamengo empataram 1 a 1 nesta quarta-feira (30), no Beira-Rio, em jogo atrasado da 17ª rodada do Brasileirão. O Fla abriu o placar com Carlos Alcaraz, de pênalti, no último lance do primeiro tempo, mas o Inter chegou ao empate com Enner Valencia nos minutos finais da partida. Com o resultado, o Colorado permanece na quinta colocação com 53 pontos, enquanto o Rubro-Negro soma 55 pontos logo acima, em quarto.

Como foi o jogo entre Internacional e Flamengo?

O primeiro tempo foi movimentado do início ao fim. O Inter criou chances nos primeiros minutos, com cabeçada de Tabata no travessão e o chute de Borré que Varela salvou em cima da linha. Contudo, o Fla rapidamente respondeu com finalizações de Gerson, Bruno Henrique e Varela. Já nos acréscimos, Thiago Maia furou ao tentar afastar cruzamento e acabou colocando a mão na bola dentro da área. Pênalti cobrado e convertido por Alcaraz para abrir o placar para o Rubro-Negro logo antes dointervalo.

No segundo tempo, o Colorado passou a pressionar pelo empate e ocupou o campo de ataque, enquanto o Flamengo buscava sair em velocidade. Apesar do volume dos mandantes, o Fla teve grande chance de ampliar o placar, mas Alcaraz desperdiçou a finalização quase na pequena área. O Inter seguiu em cima, e a pressão foi recompensada aos 44 minutos, quando Enner Valencia recebeu de Wanderson e bateu cruzado para empatar o duelo. No fim, um ponto para cada lado.

O que vem por aí?

Agora, o Internacional volta a campo na próxima terça-feira (5) e recebe o Criciúma, às 21h30(de Brasília), pela 32ª rodada do Brasileirão. Por sua vez, o Flamengo vira a chave e encara o Atlético-MG no domingo (3), no Maracanã, pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil.

✅ FICHA TÉCNICA

Internacional 1 x 1 Flamengo

17ª rodada - Brasileirão

📆 Data e horário: quarta-feira, 30 de setembro de 2024, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Beira-Rio, no Porto Alegre (RS);

🥅 Gols: Valencia (44'/2ºT) para o Internacional; Alcaraz (48'/1ºT), para o Flamengo;

🟨 Cartões amarelos: Rogel, do Internacional; Varela, Pulgar, Fabrício Bruno e Gerson, do Flamengo;

🟥 Cartão vermelho: -

🏟️Público presente: 43.729 pessoas;

💰Renda: R$1.284.449,50

⚽ ESCALAÇÕES:

INTERNACIONAL (Técnico: Roger Machado)

Rochet; Bruno Gomes, Agustín Rogel (Sampaio), Vitão e Bernabei; Rômulo (Bruno Henrique), Thiago Maia (Enner Valencia) e Bruno Tabata (Gabriel Carvalho); Wesley (Wanderson), Alan Patrick e Rafael Borré.

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Evertton Araújo, Alcaraz (Matheus Gonçalves) e Gerson; Gonzalo Plata (Michael) e Bruno Henrique.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Douglas Pagung (ES)

🖥️ VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)