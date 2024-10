Comentarista de arbitragem analisa lance polêmico de Inter x Flamengo

Internacional e Flamengo ficaram no empate (Foto: Luiz Erbes/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 30/10/2024 - 21:08 • Porto Alegre (RS)

Durante a partida entre Internacional e Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, o jogador do Colorado Agustín Rogel deu uma forte entrada em Bruno Henrique e recebeu cartão amarelo pelo lance. A decisão da arbitragem gerou controvérsia entre os jogadores e a torcida do Flamengo, que pediram por um cartão vermelho. Porém, Renata Ruel, comentarista de arbitragem da ESPN, concordou com a decisão do árbitro.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

— Amarelo, sim. A força e intensidade são de médias para altas. O jogador do Inter acerta a perna do Bruno Henrique, do Flamengo, com o corpo. Eu só expulsaria se a perna ou pé do atacante ficasse preso no chão, o que não aconteceu — analisou Renata.

(Foto: Reprodução / Premiere)

➡️ Romário é intimado a depor em processo que investiga apostas esportivas

Alcaraz marca pelo Flamengo

O lance aconteceu quando o jogo estava empatado em 0 a 0. Logo depois, o Flamengo abriu o placar com gol de Carlos Alcaraz, de pênalti, após toque de mão de Thiago Maia. No final do segundo tempo, Enner Valencia igualou o placar em 1 a 1, que ficou assim até o final do jogo. A partida foi válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

➡️ Valencia marca no fim, e Flamengo cede empate ao Internacional pelo Brasileirão