Jornalistas criticam Thiago Maia por pênalti em Inter x Flamengo: ‘Bisonho’

Escrito por Lance! • Publicada em 30/10/2024 - 20:26 • Porto Alegre (RS)

O Flamengo abriu o placar contra o Internacional nos acréscimos do primeiro tempo, com gol de pênalti de Alcaraz. A penalidade foi marcada após a bola bater no braço de Thiago Maia no Beira-Rio. Nas redes sociais, jornalistas criticaram o lance do volante nesta quarta-feira (30).

Aos 45 minutos da etapa inicial, Ayrton Lucas foi à linha de fundo e cruzou. Thiago Maia tentou cortar com o pé, mas a bola acabou pegando no braço do jogador do Internacional. O árbitro marcou a penalidade em campo, Alcaraz cobrou e colocou o Rubro-Negro à frente no placar.

