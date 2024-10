Torcedores do Flamengo apontam culpado em gol do Internacional

Internacional e Flamengo empataram em 1 a 1 nesta quarta-feira (30), no Beira-Rio, em jogo atrasado da 17ª rodada do Brasileirão (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/10/2024 - 21:17 • Porto Alegre (RS)

No empate por 1 a 1 entre Internacional e Flamengo, no Estádio Beira-Rio, desta quarta-feira (30), em jogo atrasado válido pela 17ª rodada do Brasileirão, os torcedores rubro-negros apontaram um dos culpados pelo gol no contra-ataque do colorado: o meio-campista Evertton Araújo.

Apesar da partida sólida contra o Colorado, a joia do clube carioca perdeu a bola que gerou o contra-ataque da equipe mandante, terminando com Enner Valencia, que bateu cruzado para empatar o duelo.

Evertton Araújo foi escalado como titular após o destaque nos 90 minutos contra o Juventude. O volante se encaixou bem com o chileno Pulgar e se movimentou bastante pelo campo, além de ter sido o jogador que mais deu passes no jogo: 95% de aproveitamento nos passes em campo, acertou três lançamentos e finalizou duas vezes.

Como foi o jogo entre Internacional e Flamengo?

O primeiro tempo foi movimentado do início ao fim. O Inter criou chances nos primeiros minutos, com cabeçada de Tabata no travessão e o chute de Borré que Varela salvou em cima da linha. Contudo, o Fla rapidamente respondeu com finalizações de Gerson, Bruno Henrique e Varela. Já nos acréscimos, Thiago Maia furou ao tentar afastar cruzamento e acabou colocando a mão na bola dentro da área. Pênalti cobrado e convertido por Alcaraz para abrir o placar para o Rubro-Negro logo antes dointervalo.

No segundo tempo, o Colorado passou a pressionar pelo empate e ocupou o campo de ataque, enquanto o Flamengo buscava sair em velocidade. Apesar do volume dos mandantes, o Fla teve grande chance de ampliar o placar, mas Alcaraz desperdiçou a finalização quase na pequena área. O Inter seguiu em cima, e a pressão foi recompensada aos 44 minutos, quando Enner Valencia recebeu de Wanderson e bateu cruzado para empatar o duelo. No fim, um ponto para cada lado.

