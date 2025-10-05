Luis Roberto faz forte discurso e aponta responsável por virada do Palmeiras

O jogo entre São Paulo e Palmeiras, válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, disputado no Morumbis neste domingo (5), terminou com vitória histórica do Palmeiras por 3 a 2. Ao vivo na Globo, Luis Roberto analisou a vitória e apontou o principal responsável pela reação.

- É impressionante! Parece que tivemos as camisas invertidas no 2º tempo. O Palmeiras não perde uma dividida para o São Paulo, está ganhando todas. O Palmeiras é outro no 2º tempo. E esse cara aí? (sobre Abel Ferreira) Esse cara aí faz o jogo virar, em qualquer circunstância! No comportamento e na proposta! - discursou Luis Roberto durante a transmissão.

O São Paulo chegou a abrir 2 a 0 no primeiro tempo, mas o Palmeiras virou no segundo tempo com gols nos minutos finais, incluindo o da virada marcado por Ramón Sosa. A dupla Flaco-Roque marcou os outros dois gols alviverdes.

Luis Roberto atribui responsabilidade por virada do Palmeiras no Morumbis à Abel Ferreira (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Comissão de arbitragem de São Paulo x Palmeiras - 2º turno do Brasileirão 2025

O árbitro do duelo entre São Paulo e Palmeiras é Ramon Abatti Abel (SC). No VAR, Ilbert Estevam da Silva (SP) comanda, e os árbitros assistentes são Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Rafael da Silva Alves (RS).

Virada histórica marcada por polêmicas de arbitragem

Marcado por polêmicas de arbitragem, o elenco do Tricolor saiu revoltado de campo. O primeiro tempo pertenceu totalmente ao São Paulo. Luciano abriu o placar e marcou seu gol de número 99. Gonzalo Tapia marcou o segundo.

O Palmeiras reagiu no segundo tempo, com Vitor Roque e Flaco López. Os minutos finais foram bastante tensos, com bastante confusão.

🟥Principais polêmicas:

Pênalti não marcado para o São Paulo

Gonzalo Tapia é derrubado dentro da área do Palmeiras, quando corria em direção à bola para encontrar um cruzamento. O defensor do Palmeiras, Allan, escorrega e derruba o atacante do São Paulo com um carrinho.

Expulsão de Andreas Pereira

A sola da chuteira de Andreas Pereira sobra na perna de Marcos Antônio. O jogador do São Paulo caiu no chão com dores, mas o atacante do Palmeiras foi advertido somente com um cartão amarelo.