PC Oliveira vê dois erros graves de arbitragem em São Paulo x Palmeiras

Partida é marcada por polêmicas de arbitragem
Na visão do ex-árbitro e especialista Paulo César de Oliveira, o São Paulo foi prejudicado pela arbitragem em dois lances graves, no clássico contra o Palmeiras, no Morumbi. Dois lances considerados graves por PC foram analisados: um pênalti não marcado e um cartão vermelho não aplicado.
Pênalti não marcado para o São Paulo
Gonzalo Tapia é derrubado dentro da área do Palmeiras, quando corria em direção à bola para encontrar um cruzamento. O defensor do Palmeiras, Allan, escorrega e derruba o atacante do São Paulo com um carrinho.
- Para Paulo César de Oliveira foi pênalti. É a opinião do nosso especialista de arbitragem, pênalti para o São Paulo, mas mandou seguir o Ramon Abatti Abel - disse Paulo Andrade durante a transmissão. ▶️Confira o lance abaixo;
🟥Expulsão de Andreas Pereira
A sola da chuteira de Andreas Pereira sobra na perna de Marcos Antônio. O jogador do São Paulo caiu no chão com dores, mas o atacante do Palmeiras foi advertido somente com um cartão amarelo.
- Para o Paulo César de Oliveira era lance de expulsão do Andreas Pereira na entrada por cima da bola com o Marcos Antônio. Na opinião do PC, era lance para expulsão, pelo menos para o VAR para o árbitro consultar - disse Paulo Andrade. ▶️Confira o lance abaixo;
Comissão de arbitragem de São Paulo x Palmeiras - 2º turno do Brasileirão 2025
O árbitro do duelo entre São Paulo e Palmeiras é Ramon Abatti Abel (SC). No VAR, Ilbert Estevam da Silva (SP) comanda, e os árbitros assistentes são Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Rafael da Silva Alves (RS).
