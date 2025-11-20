A derrota do Flamengo para o Fluminense por 2 a 1 nesta quarta-feira (19) contou com uma atuação abaixo de João Victor. O jovem zagueiro rubro-negro, que começou no time titular, participou dos dois gols do rival carioca. Após a partida, Danilo e Jorginho, jogadores experientes do elenco, saíram em defesa do companheiro.

- Quando vejo esse tipo de situação, muitas vezes até me vem um sorriso, porque é um tipo de situação que só o João pode passar, só ele pode sair disso para melhor. Cabe a nós acolher a ele, como sempre. É um garoto super especial, super humilde, que trabalha muito, que se dedica. Isso faz parte da trajetória. Eu tenho 34 anos, vivi bastante coisa no futebol e, sei lá, algumas vezes, faz parte do crescimento. Obviamente, um momento desse pesa muito, porque são contas importantes, mas ele está acolhido por todos nós. É um jogador do grupo, e quando falha, é uma falha coletiva (do Flamengo), e a gente não está aqui para atrasar ninguém. O João segue com a gente, é abraçado pelo grupo - disse Danilo, zagueiro do Flamengo.

Seguindo a mesma linha de raciocínio do companheiro de Flamengo, Jorginho reforçou a confiança em João Victor.

- Isso faz parte do futebol. Você fica exposto a críticas, a coisas que podem acontecer. O importante é que saiba que a gente está com ele e todos os jogadores do futebol já foram ou vão ser vaiados. Então, ele tem que ficar tranquilo, continuar trabalhando, escutar, observar e seguir adiante, acreditando no que faz, acreditando no seu potencial. Ele é um menino bom, inteligente e sabe que a gente está com ele - comentou Jorginho, um dos jogadores mais experientes do elenco do Flamengo.

Jogadores do Flamengo no clássico com o Fluminense (Foto: Mauro Silva/Prime Fotografias/MyPhoto Press/Gazeta Press)

Como foram os lances

João Victor esteve envolvido na jogada do primeiro gol do Fluminense, de Acosta. Posteriormente, no tento de Serna, o rubro-negro tocou a bola na fogueira para o goleiro Rossi, que se atrapalhou. Após os erros, o jovem recebeu vaias dos torcedores no Maracanã.

Como foi o clássico entre Flamengo e Fluminense

O clássico começou movimentado no Maracanã. Fluminense, com Canobbio, foi quem assustou primeiro. O uruguaio, livre, finalizou com perigo, com a bola raspando na trave. Já aos 10', o colombiano Carrascal chutou com força, mas parou em Fábio. O gol, no entanto, saiu apenas aos 24', com Lucho Acosta, que acertou um chutaço de fora da área, sem chance alguma para Rossi.

Pressionando o Flamengo, o Tricolor das Laranjeiras chegou ao segundo gol aos 32 minutos, em jogada que contou com uma lambança da zaga rubro-negra. Após bobeada de Rossi, Kevin Serna empurrou a bola para o fundo da rede.

O que se viu no prmeiro tempo foi um domínio do Fluminense em cima do Flamengo. O Tricolor soube aproveitar as oportunidades, diante de um Rubro-Negro nervoso em campo, errados passes simples. O destaque negativo foi o zagueiro João Victor, que mais uma vez teve uma atuação ruim.

Segundo tempo

Precisando do resultado, o Flamengo saiu mais para a partida no segundo tempo. O técnico Filipe Luís voltou para o jogo com Juninho e Cebolinha. Enquanto o Rubro-Negro buscava o primeiro gol, o Fluminense aproveitou para sair no contra-ataque, mas sem êxito.

Com o decorrer da segunda etapa, o Fluminense, que sentiu a intensidade do jogo, diminuiu o ritmo, deixando o Flamengo com a posse. Aos 36 minutos, o VAR chamou o árbitro para ver um possível pênalti para o Rubro-Negro por conta de toque de Renê com o braço na bola. Com a penalidade assinalada, Jorginho foi para a cobrança e não desperdiçou, diminuindo o marcador.

