O lance mais polêmico do duelo entre Fluminense e Flamengo, pelo 2º turno do Brasileirão, deixou o jornalista da Globo André Rizek indignado com a decisão da arbitragem. Quando o cronômetro marcava 10 minutos do 2º tempo, Bruno Henrique invadiu a área e foi tocado por Thiago Silva, que tentava afastar a bola.

continua após a publicidade

Segundo o árbitro da partida, Davi de Oliveira Lacerda, o lance não configurou penalidade máxima. André Rizek discordou do árbitro, e utilizou suas redes sociais para protestar contra a não marcação da penalidade.

O Fluminense venceu o Flamengo por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (19), pela 34ª rodada do Brasileirão. No Maracanã, os gols da vitória tricolor foram de Acosta e Serna, ambos no primeiro tempo. Já na segunda etapa, Jorginho, de pênalti, diminuiu.

continua após a publicidade

Como foi Fluminense x Flamengo?

Texto por: Lucas Bayer e Pedro Brandão

Jogadores do Fluminense celebram vitória sobre o Flamengo (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF/Gazeta Press)

O clássico começou movimentado no Maracanã. Fluminense, com Canobbio, foi quem assustou primeiro. O uruguaio, livre, finalizou com perigo, com a bola raspando na trave. Já aos 10', o colombiano Carrascal chutou com força, mas parou em Fábio. O gol, no entanto, saiu apenas aos 24', com Lucho Acosta, que acertou um chutaço de fora da área, sem chance alguma para Rossi.

Pressionando o Flamengo, o Tricolor das Laranjeiras chegou ao segundo gol aos 32 minutos, em jogada que contou com uma lambança da zaga rubro-negra. Após bobeada de Rossi, Kevin Serna empurrou a bola para o fundo da rede.

continua após a publicidade

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O que se viu no prmeiro tempo foi um domínio do Fluminense em cima do Flamengo. O Tricolor soube aproveitar as oportunidades, diante de um Rubro-Negro nervoso em campo, errados passes simples. O destaque negativo em campo foi o zagueiro João Victor, que participou dos dois gols do time adversário.

Precisando do resultado, o Flamengo saiu mais para a partida no segundo tempo. O técnico Filipe Luís voltou para a partida com Juninho e Cebolinha. Enquanto o Rubro-Negro buscava o primeiro gol, o Fluminense aproveitou para sair no contra-ataque, mas sem êxito.

Com o decorrer da segunda etapa, o Fluminense, que sentiu a intensidade do jogo, diminui o ritmo, deixando o Flamengo com a posse. Aos 36 minutos o VAR chamou o árbitro para ver um possível pênalti para o Flamengo por conta de toque de Renê com o braço na bola. Com a penalidade assinalada, Jorginho foi para a cobrança e não desperdiçou, diminuindo o marcador.

Com o Maracanã pulsando na reta final da partida, o Fluminense conseguiu controlar o ímpeto do Flamengo, e ficou com os três pontos no clássico.