A jornalista Carol Barcellos, ex-TV Globo, lançou o videocast "Gigantes para Gigantes" nesta quinta-feira (10). O programa estreou com uma entrevista com o surfista Pedro Scooby, campeão do Gigantes de Nazaré 2025. O conteúdo já está disponível em todas as plataformas digitais.

O videocast surge como extensão do projeto Gigantes de Nazaré, criado em 2018. A marca acumula 5 milhões de seguidores e registra 1 bilhão de visualizações anuais nas redes sociais.

Scooby, de 36 anos, conquistou o título do desafio após surfar uma onda de 18,08 metros, a maior do evento. Durante a conversa com Carol, o atleta compartilhou sua visão sobre o esporte.

— Eu encontrei o casamento perfeito na onda gigante. Acho que a onda pequena é diversão e a onda gigante é satisfação — disse o surfista, que aumentou sua popularidade após sua participação na edoção 22 do reality show "Big Brother Brasil".

O atleta também falou sobre suas origens na Zona Oeste do Rio de Janeiro e a relação que mantém com o local onde cresceu.

— Quando vou para Curicica, fico de boa, não preciso de segurança, de nada. Dois anos atrás, fiz meu aniversário lá, montei um palco na rua em que fui criado e botei todos os MC's do momento para cantar. Deu mais de 10 mil pessoas e nenhuma confusão. E isso é só respeito. Vivi e cresci ali e, até para quem seguiu o caminho errado, muitos amigos meus morreram, sou um exemplo de vitória — afirmou.

Sobre sua infância, Scooby abordou a ausência paterna.

— Como nunca tive um pai presente, sempre olhava e admirava os pais legais. E minha mãe é um anjo na minha vida — declarou.

Scooby: 'Você se sente um nada diante da natureza'

Ao falar dos riscos de surfar ondas gigantes em Nazaré, o surfista foi direto.

— Quando se está perto da morte, é quando você se sente mais vivo. É um fato. Várias vezes caí e não morri. Você se sente um nada ali diante da força da natureza, mas, ao mesmo tempo, quer fazer parte daquilo — disse.

O programa "Gigantes para Gigantes" pretende trazer conversas com personalidades de destaque no cenário esportivo brasileiro e mundial. Os próximos convidados ainda não foram divulgados.

Scooby também relatou sua experiência como voluntário nas enchentes do Rio Grande do Sul no ano passado.

— Reuni um pessoal, e fomos para um lugar que não sabíamos o que iríamos encontrar, não imaginávamos o que passaríamos lá. Nossa ajuda foi muito importante, mas tudo com muita conscientização. Saí de casa e fui para lá dirigindo, para reforçar. Toda e qualquer ajuda era necessária. Tinha gente que perdeu tudo e já estava ajudando também. Uma calamidade pública. E foi triste saber que temos autoridades que não estão preparadas para lidar com isso. Foi mesmo o lado humano de cada um que buscou fazer a diferença — afirmou.

