Renato Augusto revela conversas táticas com Filipe Luís e elogia Tite

O ex-jogador Renato Augusto definiu o técnico Tite como o maior treinador com quem trabalhou em sua carreira. A dupla fez sucesso especialmente no Corinthians, conquistando o Campeonato Brasileiro, além de trabalharem juntos na Seleção Brasileira.

continua após a publicidade

Recém-aposentado, Renato Augusto também comentou sobre as conversas com Filipe Luís, atual técnico da Seleção Brasileira, sobre tática. Cabe ressaltar que, ao anunciar a aposentadoria, o ex-meia revelou ter recebido um convite para iniciar a carreira como treinador.

— Eu e o Filipe sempre tivemos uma amizade grande desde a seleção até quando ele parou, antes de ser mesmo treinador. A gente conversava muito sobre tática, como pensar a forma de jogo, como pressionar o adversário, a gente sempre tinha um papo muito legal e eu fico feliz pelo sucesso que ele está tendo, é um amigo pessoal, você vai sempre torcer pra um grande amigo seu. Mas o Tite foi o grande treinador da minha carreira, eu acho que talvez tenha sido treinador mais equilibrado que eu tive. É o cara que consegue defender bem, atacar bem, não necessariamente vai ser o melhor atacando ou o melhor defendendo, mas é achar o equilíbrio realmente. Acho que ele seria o que me espelharia um pouco. Claro que você tem que criar a sua identidade, mas com certeza foi o treinador que mais eu me encaixei, claro que você vai ter ideias diferentes em alguns momentos, mas foi o treinador número um — disse Renato Augusto em entrevista à ESPN.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

No Corinthians, foi peça fundamental em momentos decisivos, garantindo o Campeonato Paulista e a Recopa Sul-Americana em 2013, além do Campeonato Brasileiro de 2015. Ao todo, disputou 238 jogos, 28 gols e 37 assistências.

— Meus amigos sempre falavam: 'você tem noção do tamanho que você é?' Enquanto você está jogando, você não tem muito a noção. Hoje eu venho algumas vezes à São Paulo e recebo um carinho surreal das pessoas na rua, é criança, adulto, você conseguir atingir todas as idades e foi muito especial. Claro que eu sabia da minha responsabilidade enquanto eu estava no campo, tudo que eu representava para o elenco, para o clube, mas você ainda não tem dimensão. Meu coração tinha ficado um pouco doído de ter saído do Corinthians da forma que eu saí, sem ter tido nada (homenagem), então ter tido aquele dia, poder levar os meus filhos, minha esposa, para mim foi mágico, porque eu pude realmente dar um ponto final, ou uma vírgula, né? Mas poder marcar um momento foi realmente mágico — completou.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Último clube

O jogador chegou ao Fluminense em 2024, quando Fernando Diniz era o treinador, e teve 32 jogos na temporada. Ao fim, nas férias, antecipou que este devia ser seu último ano. Em 2025, devido à lesão no ombro, ficou quase quatro meses sem atuar e entrou em apenas quatro oportunidades. Ao todo foram 36 partidas e um gol marcado.

Renato Augusto durante amistoso entre Flamengo sub-20 e Bayer Leverkusen (Foto: Gabriel Bergone/Lance!)

Carreira de Renato Augusto

Com o Flamengo, conquistou a Copa do Brasil em 2006 e dois Campeonatos Cariocas consecutivos, em 2007 e 2008. Pelo Beijing Guoan, venceu a Copa da China em 2018, e no Fluminense conquistou a Recopa Sul-Americana em 2024.

Por fim, na Seleção Brasileira, destacou-se em diversas categorias, com títulos como o Campeonato Sul-Americano Sub-17 em 2005, o ouro nos Jogos Olímpicos de 2016 e o Superclássico das Américas em 2018.