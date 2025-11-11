A Gaviões da Fiel deu início, em novembro de 2024, à campanha "Doe Arena", um financiamento coletivo criado para ajudar o Corinthians a quitar a dívida com a Caixa Econômica Federal pela construção da Neo Química Arena. Até agora, aproximadamente 5% do valor total foi pago.

A Vaquinha do Corinthians arrecadou R$ 41.061.333,13, superando a marca de R$ 41 milhões nas últimas semanas. Lançada em novembro do ano passado, a campanha tinha previsão inicial de encerramento em maio, mas a torcida organizada conseguiu estender o prazo até 31 de dezembro de 2025.

O montante arrecadado representa cerca de 5,86% da meta estabelecida, restando R$ 658.938.516,87 para que o objetivo seja atingido. A dívida teve início em 2013, quando a Caixa Econômica Federal concedeu um empréstimo de R$ 400 milhões ao clube para a construção do estádio que recebeu partidas da Copa do Mundo de 2014. Com o acréscimo dos juros ao longo dos anos, o valor total subiu para aproximadamente R$ 700 milhões.

As últimas duas parcelas quitadas, segundo a Torcida Organizada do Timão, foram as de número 216 e 217, nos valores de R$ 1.569,48 e R$ 685,03, respectivamente.

Não há um número fixo de boletos previstos no acordo com a Caixa, que estabelece a amortização diária da dívida conforme o saldo disponível na conta das doações. Dessa forma, os valores variam de acordo com o montante arrecadado no momento de cada operação, garantindo que todo o recurso obtido seja destinado diretamente à redução do débito.

Gaviões da Fiel anunciou o pagamento de mais duas parcelas da Neo Química Arena (Foto: Luis Moura/Wpp/Gazeta Press)

Quem já doou?

Entre os nomes conhecidos que contribuíram estão Serginho Groisman, MC Hariel e Rubens Ermírio de Moraes, herdeiro do Grupo Votorantim. O jogador Emerson Sheik e o goleiro Cássio, hoje no Cruzeiro, também participaram da iniciativa.

Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), também fez sua doação. O valor da contribuição com a campanha da Gaviões da Fiel, entretanto, não foi revelado.

Ranking de Doadores Neo Química Arena

1º - Esportes Gaming Brasil LTDA (Esportes da Sorte)

2º - Membros do Canal do Povo Escolhido

3º - Fatal Model Provedor de Conteúdo da Internet LTDA (Fatal Models)

4º - Fiel USA

5º - BPC Promoção e Eventos Ltda

Os três estados que mais doaram até o momento são: São Paulo, com cerca de R$ 28 milhões; Paraná, com R$ 2 milhões; e Minas Gerais, com R$ 1,3 milhão.

Top-5 estados

1º - São Paulo - R$ 28.890.886,40

2º - Paraná - R$ 2.102.895,23

3º - Pernambuco - R$ 1.354.988,04

4º - Minas Gerais - R$ 1.233.478,08

5º - Santa Catarina - R$ 1.147.443,00

Como doar para a Vaquinha do Corinthians?

Cinco opções de doação são oferecidas na plataforma, com quantias a partir de R$ 10, incluindo R$ 20, R$ 50 e R$ 100. Também é possível realizar uma contribuição maior; nesse caso, basta digitar o valor desejado. A arrecadação acontece por meio do site doearenacorinthians.com.br.