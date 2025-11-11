Everaldo vence processo contra o Corinthians na justiça
Atacante obtém vitória em ação trabalhista por pendências salariais e outros direitos
O atacante Everaldo, atualmente no Coritiba, venceu um processo na Justiça contra o Corinthians por falta de pagamento de FGTS, 13º salário e férias.
O valor total devido pelo Corinthians na ação trabalhista alcança R$ 1.038.269,83. A maior parte do montante, R$ 969.439,62, corresponde ao valor líquido a ser pago ao atacante Everaldo, resultado da soma das verbas reconhecidas pela Justiça após a decisão.
Além disso, foram incluídos R$ 48.471,98 referentes aos honorários advocatícios e R$ 20.358,23 em custas judiciais de responsabilidade do Corinthians.
A decisão, que ainda cabe recurso, foi proferida pelo juiz do trabalho substituto Rodrigo Rocha Gomes de Loiola, do 2º Núcleo de Justiça 4.0 do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2). O atleta foi representado pelo advogado Filipe Rino.
O juiz considerou que o pedido sobre duas parcelas dos direitos de imagem está ligado a um acordo de caráter civil, e não trabalhista, e portanto não cabe à Justiça do Trabalho analisá-lo. A defesa de Everaldo pretende recorrer.
Passagem de Everaldo pelo Corinthians
Everaldo foi anunciado em maio de 2019 pelo Corinthians, após se destacar pelo Fluminense, e acumula passagens por América-PE, Boa Esporte-MG, Mogi Mirim, Serra Talhada-PE, Velo Clube, São Bento e pelo Tricolor carioca.
Pelo Timão, teve contrato válido até 2023, com empréstimos para Sport e América-MG, antes de deixar o clube ao término do vínculo e acertar com o Vitória e, posteriormente, com o Coritiba. Com a camisa alvinegra, disputou 36 jogos, marcou três gols e deu uma assistência.
