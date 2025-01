Recopa Sul-Americana 2025: datas, horários, formato e confronto

A Recopa Sul-Americana de 2025 colocará frente a frente dois gigantes do futebol sul-americano. O Botafogo, campeão da Copa Libertadores de 2024, e o Racing, vencedor da Copa Sul-Americana, protagonizam este duelo que promete ser histórico. A competição reúne os vencedores dos dois principais torneios de clubes da América do Sul e é um dos troféus mais cobiçados do continente.

Datas e horários dos jogos

Os dois jogos da Recopa Sul-Americana de 2025 já têm datas e locais definidos:

Jogo de ida: 20 de fevereiro de 2025, no Estadio Presidente Perón, em Avellaneda, às 21h30 (horário de Brasília). Jogo de volta: 27 de fevereiro de 2025, no Estádio Olímpico Nilton Santos, no Rio de Janeiro, às 21h (horário de Brasília).

A disputa será decidida no Brasil, onde o Botafogo espera contar com o apoio massivo de sua torcida para conquistar o título.

Formato da Recopa Sul-Americana 2025

A competição é disputada em dois jogos, com o campeão sendo definido pelo agregado dos resultados. Em caso de empate no agregado, o regulamento prevê:

Critério de gol qualificado: Aplicado caso uma das equipes tenha marcado mais gols fora de casa. Prorrogação: Dois tempos de 15 minutos, caso o empate persista. Decisão por pênaltis: Caso a igualdade permaneça após a prorrogação.

Esse formato mantém o torneio emocionante até o último minuto, como é característico das competições sul-americanas.

Botafogo: o sonho de um título inédito

O Botafogo vive um momento especial em sua história após conquistar a Libertadores de 2024, título inédito para o clube. O time comandado por Luís Castro tem a chance de levantar mais uma taça internacional, consolidando sua nova fase de protagonismo no futebol sul-americano.

O Estádio Olímpico Nilton Santos será o palco do jogo de volta, onde a torcida alvinegra promete criar uma atmosfera incrível para empurrar o time rumo à vitória.

Racing: experiência em competições internacionais

O Racing, por sua vez, vem embalado após a conquista da Copa Sul-Americana de 2024, e busca seu segundo título de Recopa. O primeiro foi conquistado em 1988, e agora a equipe de Fernando Gago quer consolidar sua tradição em torneios internacionais. O Estadio Presidente Perón, conhecido como "El Cilindro", será o cenário do primeiro confronto, onde o Racing espera construir uma vantagem para o duelo decisivo no Brasil.

Expectativa para o confronto

A Recopa Sul-Americana de 2025 promete ser um duelo de alto nível técnico e intensidade. De um lado, o Botafogo, com sua sólida defesa e jovens talentos. Do outro, o Racing, que aposta em um estilo de jogo ofensivo e na experiência de seus jogadores.

Ambas as equipes possuem históricos distintos, mas compartilham a ambição de erguer o troféu. Para o Botafogo, seria a coroação de uma era dourada; para o Racing, uma reafirmação de sua força no cenário sul-americano.

O que esperar das torcidas na Recopa

Os torcedores desempenham um papel crucial em competições como a Recopa. No jogo de ida, o "Cilindro" em Avellaneda estará lotado de racinguistas, enquanto, no jogo de volta, o Nilton Santos será um caldeirão alvinegro. A rivalidade Brasil x Argentina promete mais um capítulo eletrizante no futebol.