Compliance do Corinthians aponta dúvidas sobre SAFiel; entenda

O departamento de compliance do Corinthians elaborou um relatório interno com alertas à diretoria sobre o projeto SAFiel, iniciativa que propõe transformar o clube em uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF). O documento busca assegurar que eventuais parcerias sigam padrões de governança, transparência e conformidade com as normas legais e internas.

Na análise, o setor destacou a necessidade de maior cautela em relação à empresa Safiel, interessada em negócios com o clube. O parecer aponta fragilidades na estrutura da companhia e recomenda uma verificação mais profunda antes de qualquer avanço nas negociações.

Entre os fatores que motivaram a atenção, estão a recente constituição da empresa e a baixa capacidade financeira declarada. O Corinthians também observou a presença de Maurício Chamati entre os sócios da SAFiel. Ele foi integrante do Comitê Independente de Finanças durante a gestão do ex-presidente Augusto Melo, destituído após processo de impeachment.

Pontos de atenção:

Presença do empresário Maurício Chamati, ex-membro da gestão de Augusto Melo;

Capital de apenas R$ 3 mil reais;

Fundação recente (18 de julho de 2025);

A informação foi inicialmente publicada pelo UOL e confirmada pelo LANCE!.

SAFiel se posiciona

Nesta terça-feira (11), a SAFiel afirmou que o projeto foi criado com o objetivo de atrair investidores e estruturar clubes em formato de Sociedade Anônima do Futebol (SAF), com transparência e governança. A empresa destacou que, embora tenha sido fundada recentemente, reúne profissionais com experiência no mercado financeiro e esportivo.

Em resposta a questionamentos sobre o capital social, a SAFiel explicou que o valor inicial é simbólico e não reflete sua capacidade de investimento, que depende de aportes futuros e parcerias estratégicas.

Veja abaixo a nota completa:

Chegou ao conhecimento da SAFiel pela imprensa que o departamento de compliance do Corinthians levantou alguns pontos de atenção sobre o projeto. Diante disso, esclarecemos o seguinte:

1. Data de fundação:

A SAFiel é o nome do projeto que é legalmente representado pela empresa Invasão Fiel S.A., registrada em julho de 2025 em conformidade com os trâmites legais necessários à formalização de uma eventual parceria com o Corinthians. O projeto nasceu a partir da mobilização de torcedores que participaram da vaquinha pela quitação da Neo Química Arena. A data de constituição da empresa foi amplamente divulgada em dezenas de entrevistas e publicações, de forma transparente e pública.

2. Capital social:

O valor inicial de R$ 3 mil segue a prática usual de empresas e sociedades em fase pré-operacional. O projeto da SAFiel não depende desse capital, mas sim de captação estruturada, com auditoria independente e mecanismos regulatórios adequados. O potencial de arrecadação de R$ 2 bilhões refere-se a um plano de investimento escalonado e validado por consultorias especializadas.

Projeto foi lançado oficialmente em outubro de 2025 (Foto: Divulgação/SAFiel)

3. Participação de Maurício Chamati:

O empresário, um dos idealizadores do projeto, participou de um comitê consultivo do Corinthians, sem que isso tenha propiciado qualquer vantagem ou conhecimento privilegiado. A proposta da SAFiel foi construída de forma independente, com base em dados públicos e análises de mercado. Todos os processos citados são antigos, já foram arquivados, considerados improcedentes ou vêm sendo devidamente esclarecidos nas instâncias cabíveis.

4. Ausência de conflito de interesse:

Nenhum integrante da Invasão Fiel ocupa ou ocupou cargo executivo, deliberativo ou remunerado no Corinthians. O grupo é formado por torcedores e profissionais com reconhecida experiência jurídica, empresarial e em governança, comprometidos com um modelo de gestão de alta performance, impessoal, ético e transparente, eleito pela razão de milhares de corinthianos apaixonados. Nenhum integrante atual da SAFiel integrará a futura gestão da sociedade em cargo remunerado. Há apenas previsão para apoio na etapa de transição para o novo modelo. A SAFiel é um projeto movido por propósito, não por interesses pessoais.

5. Propósito do projeto:

A SAFiel propõe um modelo inovador de sociedade anônima do futebol com participação dos torcedores, com governança independente e critérios rigorosos de compliance. Trata-se de um projeto voltado à modernização da gestão e à construção de um clube mais sustentável, ético e democrático, em sintonia com as melhores práticas do futebol mundial.

Reafirmamos nosso respeito ao Corinthians e à sua história. Continuaremos à disposição dos órgãos diretivos do Corinthians para prestar esclarecimentos que se façam necessários e para debater a proposta entregue em mãos para o presidente do clube, Osmar Stabile, e para o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma. Também estamos abertos para o diálogo com conselheiros e com os Associados do Parque São Jorge, assim como estamos em diálogo com torcedores, torcidas organizadas e participando de entrevistas e debates na imprensa, de forma ampla e transparente. O projeto SAFiel pode ser baixado gratuitamente no nosso site (link/link na bio).