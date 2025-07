Renata Ruel discorda da arbitragem em lance polêmico de Fluminense x Al-Hilal

O árbitro holandês Danny Makkelie anulou um pênalti marcado para o Al Hilal contra o Fluminense após consultar o VAR. A decisão ocorreu durante partida das quartas de final do Mundial de Clubes, nesta quinta-feira (4), em Orlando, Estados Unidos. Para Renta Ruel, comentarista de arbitragem da ESPN, a penalidade deveria ter sido mantida.

A jogada começou após um escanteio curto cobrado pelo Al Hilal. Rúben Neves levantou a bola na área, momento em que Marcos Leonardo caiu no gramado enquanto era marcado por Samuel Xavier. Makkelie assinalou a penalidade máxima imediatamente, gerando protestos dos jogadores do Flu. Segundo informações da ESPN, o lance gerou controvérsia entre especialistas de arbitragem.

O VAR recomendou que o árbitro revisasse o lance no monitor à beira do campo. Após analisar as imagens, o holandês voltou atrás em sua decisão inicial e cancelou a marcação da penalidade. O incidente envolveu disputa na área entre o lateral-direito do Fluminense e o atacante do Al Hilal. A decisão arbitral determina qual equipe avançará para a semifinal do Mundial.

- Temos a penalidade marcada no campo de jogo contra o Fluminense e retirada depois do VAR sugerir a revisão. Pelas imagens durante o jogo, porque as imagens do VAR elas são mais distantes, elas não são tão claras, você tem uma disputa ali por espaço, onde a bola é alçada na área, os dois jogadores atacante e defensor estão olhando essa bola, mas o Marcos Leonardo tomou a frente, o Samuel Xavier está passando por trás, e há um toque na perna, sim - afirmou Renata Ruel, que emendou:

- Pelas orientações, pela regra do jogo, o jogador tem que agir com prudência quando ele está passando por trás do atacante. Se você tem um toque ali, e esse toque é o suficiente para derrubar o jogador, mesmo que sem querer, mesmo sem estar olhando o jogador, é penalidade, a penalidade tem que ser marcada. Pelas imagens que o VAR mostra para o árbitro depois, você nem consegue perceber direito esse toque, e a distância da imagem é grande, e se tem um toque, o toque já é mais sutil. O árbitro acaba retirando o pênalti pela imagem do VAR, mas pelas imagens que a gente viu durante o jogo, e pelo que ele viu no campo, pela regra, pela orientação, a ação do Samuel Xavier caracteriza a penalidade, sim - completou.

