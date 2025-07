PC Oliveira dá veredito sobre possível pênalti em Al-Hilal x Fluminense

O primeiro tempo entre Al-Hilal e Fluminense, desta sexta-feira (4), nos Estados Unidos, pelas quartas de final do Mundial de Clubes, foi marcado por uma polêmica de arbitragem. Aos 49 minutos, Marcos Leonardo caiu na pequena área após um toque de Samuel Xavier. O árbitro Danny Desmond marcou a penalidade em campo, mas reverteu a marcação após a intervenção do VAR.

Para o especialista Paulo César de Oliveira, a decisão da arbitragem pela não marcação do pênalti foi errada. Ele apontou que o lateral tricolor teve uma ação temerária, que levou o adversário ao chão. Por isto, a penalidade deveria ter sido marcada. A opinião foi exposta por Gustavo Villani, narrador da partida pela Globo.

- Paulo César de Oliveira diz que foi pênalti, imprudência do Samuel Xavier indo para a bola sem prestar atenção no adversário. Nosso consultor de arbitragem daria o pênalti - disse Gustavo Villani.

Fluminense venceu o primeiro tempo

A equipe de Renato Gaúcho venceu a primeira etapa do confronto. Matheus Martinelli foi o responsável por marcar o gol tricolor. O feito do meia aconteceu aos 39 minutos. Após um cruzamento, João Cancelo afastou mal o perigo da área do clube árabe. A bola ficou com Fuentes, que tocou para Martinelli. O meia, percebeu a defesa adversária exposta e conseguiu dominar e ajeitar o corpo para acertar uma finalização que parou no ângulo do gol de Bono.