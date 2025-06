Renata Mendonça cita trunfo de Ancelotti: ‘Unânime para todos os jogadores’

O jogo entre Equador e Brasil, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo, nesta quinta-feira (5), marca a estreia de Carlo Ancelotti à frente da Seleção. Em conversa com o Lance!, Renata Mendonça, comentarista da Globo, apontou o fator "mais relevante" do treinador e comentou sobre a personalidade do italiano.

- Uma coisa que é unânime eu acho para quase todos os jogadores que trabalharam com Ancelotti, é o jeito com que ele lida com pessoas. Além do diferencial tático, sendo um dos principais treinadores do mundo, acho que o mais relevante é essa coisa dele conseguir motivar os jogadores, como consegue entrar na mente dos jogadores - disse Renata.

- Ele já falou no livro dele que acredita que o técnico precisa aprender o idioma do país em que você trabalha. Eu acho que quanto mais o Ancelotti aprender o jeito brasileiro de ser, mais ele vai, tanto aproximar a Seleção do torcedor, quanto aproximar os jogadores dele. Ele tem essa coisa de se envolver com a cultura local - completou.

Renata Mendonça também comentou sobre a primeira convocação do italiano.

- Eu não considero essa convocação dele. Teve alguns pitacos, mas ele não escreveu, de fato, todos esses nomes. Acho que a gente vai conseguir avaliar uma convocação exclusivamente dele na próxima. Mas não acho que foge muito do que a gente imaginava. Tem muita gente machucada também que não pode estar na lista - encerrou.

Equador x Brasil, na estreia de Ancelotti

Data e horário: quinta-feira (05), às 20h30 (horário de Brasília)

Local: Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil

Onde assistir: TV Globo e Sportv

Árbitro: Piero Maza (CHI)

Assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e Alejandro Molina (CHI)

VAR: Jose Cabero (CHI)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BRASIL: Alisson; Vanderson, Marquinhos, Alexsandro (Danilo) e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães, Gerson e Estêvão (Andreas Pereira); Vinícius Júnior e Richarlison. (Técnico: Carlo Ancelotti)

EQUADOR: Galíndez; Ordóñez, Pacho, Hincapié e Estupiñán; Moisés Caicedo, Vite e Alan Franco; Castillo (Minda), Kendry Paez e Enner Valencia (Kevin Rodríguez); (Técnico: Sebastián Beccacece)