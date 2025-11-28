menu hamburguer
Flamengo ou Palmeiras? Lance! discute quem será o grande campeão da Libertadores

Discussão acontecerá no Youtube, e contará com Hernane Brocador e Lúcio de Castro

Tiago Teixeira Mendes
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 28/11/2025
16:08
Atualizado há 1 minutos
imagem cameraFlamengo e Palmeiras se enfrentaram pelo Brasileirão (Foto: Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Gazeta Press)
Flamengo e Palmeiras decidem neste sábado (29) uma das finais mais impactantes da Libertadores recente. Pensando no tamanho do duelo, o Lance! realiza nesta sexta (28) um programa especial com Hernane Brocador, Lúcio de Castro e outros nomes. A análise será transmitida no YouTube do Lance!, veja abaixo:

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

A grande final da Libertadores coroa a maior rivalidade da América Latina nos últimos anos. Na discussão, que acontecerá no YouTube do Lance!, Hernane Brocador – campeão da Copa do Brasil de 2013 pelo Flamengo – e Lúcio de Castro – historiador e um dos mais respeitados jornalistas investigativos do país – serão as principais atrações. Além deles, os setoristas Lucas Bayer (Flamengo) e Vitor Palhares (Palmeiras) participam diretamente de Lima, cidade que receberá a decisão.

Giovanna de Biase e Róger Terra, influenciadores de Palmeiras e Flamengo, respectivamente, também integram a mesa, que ainda contará com Fernando David e Gabriel Harb, hosts do Lance!, para fechar o debate.

Andreas Pereira, do Palmeiras, no Maracanã (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Jornalistas cravam placar da final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo

Lance! entrou em contato com jornalistas renomados, e os profissionais apontaram seus palpites para a grande decisão.

Como era de se esperar, o equilíbrio foi grande no palpitômetro. Apesar do Rubro-Negro levar vantagem em relação ao Verdão, a maioria dos jornalistas apontou um placar apertado na batalha do Estádio Monumental "U".

A equipe de Filipe Luís vive um momento melhor no Campeonato Brasileiro. Nos últimos cinco jogos, o time comandado por Abel Ferreira perdeu três jogos e empatou dois. Na semifinal da Libertadores, porém, o Verdão conquistou uma classificação heroica contra a LDU.

Palpitômetro dos jornalistas

  1. Mauro Beting - Palmeiras 2 x 1 Flamengo
  2. José Illan - Empate por 2 a 2
  3. Luiz Henrique Romangolli - Empate por 2 a 2 (Rubro-Negro leva nos pênaltis)
  4. Pedro Ivo - Rubro-Negro 2 x 1 Alviverde (com gol na prorrogação)
  5. André Hernan - Palmeiras 1 x 1 Flamengo (Alviverde leva nos pênaltis)
  6. Beto Jr - Flamengo 3 x 1 Palmeiras
  7. Victor Canedo - Rubro-Negro 3 x 1 Avlviverde
  8. Alexandre Praetzel - Flamengo 1 x 0 Palmeiras
  9. Paulo Vinicius Coelho - Palmeiras 3 x 1 Flamengo
  10. Fernando Campos - Rubro-Negro 3 x 1 Alviverde
  11. Linhares Jr - Flamengo 3 x 0 Palmeiras

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

