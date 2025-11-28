Abel cita reformulação, compara Palmeiras ao Flamengo e fala em mentalidade de campeão: 'Trabalho coletivo imenso'

LIMA (PER) - Apenas quatro dos 28 atletas deste Palmeiras estiveram no último título alviverde na Libertadores, em 2021, justamente contra o adversário da final desde ano, o Flamengo. O time paulista passou por sua maior reformulação no elenco desde a chegada de Abel Ferreira, perdeu jogadores pilares do time, como Estêvão e Ríos, mas também contratou peças fundamentais que fizeram o clube chegar a mais uma decisão.

continua após a publicidade

➡️ Abel diz que Palmeiras está pronto para final da Libertadores: 'Chegamos com mérito'

Abel Ferreira, técnico do Verdão, sabe das dificuldades para se garantir na final do torneio continental, elogiou o poder mental de seus jogadores e comparou ao Rubro-Negro. Para o português, são equipes muito diferentes.

- Se olhar para o nosso rival, o nosso rival é um rival cascudo, experiente... Se olhar para a nossa equipe, é uma equipe jovem irreverente, é uma equipe que tem presente e tem muito futuro e por aquilo que foram as mudanças ao longo do ano que nós fizemos é uma equipe com muito potencial ainda e, portanto, para mim como treinador poder estar com este grupo depois de tudo que fizemos, disputar a maior competição da América do Sul é fruto de um trabalho coletivo imenso - afirmou o treinador, em entrevista coletiva.

continua após a publicidade

O treinador continuou o raciocínio e afirmou que é exatamente isso que seus jogadores precisam levar para campo neste sábado (29), às 18h (de Brasília), em Lima, no Peru.

- É levar aquilo que nos trouxe até aqui: um espírito coletivo muito forte, uma cultura e uma resiliência muito forte capaz de virar resultados onde ninguém acredita e que esta equipe já demonstrou o que é capaz de fazer. É isso que nós vamos fazer amanhã do primeiro ao último segundo, dar o melhor de nós com foco e clareza, naquilo que temos que fazer para conseguir dar mais um título, não só aos nossos torcedores, mas a nós próprios por tudo aquilo que foi este ano, porque queremos, merecemos e podemos - afirmou Abel Ferreira.

continua após a publicidade

Palmeiras tem mentalidade de campeão

- Às vezes até nos esquecemos da reformulação que fizemos e se tu me perguntavas no início porque é tão difícil reformular e estar a disputar para conquistar, basta ver casos de outros clubes recentes. O trabalho foi feito, foi um ano duro, passamos por várias turbulências ao longo do ano, um ano intenso, final do Paulista, uma eliminatória dura contra um grande rival, uma grande reformulação no nosso elenco - disse Abel Ferreira.

- Vendemos o Estêvão, vendemos o Ríos e continuamos a competir pelos títulos. Uns ficaram mais difíceis, mas chegar depois de tudo isso, depois de toda essa reformulação, depois de criar uma mentalidade de campeão, porque uma coisa é quando tu tens um grupo de 15, 20 jogadores que já tinham uma mentalidade, uma cultura vencedora e que conheciam os princípios e os valores do Palmeiras. E estamos a falar de 12 a 13 jogadores que entraram, e eu falei várias vezes nas conferências que era preciso criar uma cultura, era preciso criar um espírito vencedor. Também são essas experiências e turbulências que nos fazem crescer e preparar para momentos como este - finalizou.

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras