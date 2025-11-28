Filipe Luís é sincero sobre AeroFla antes de Palmeiras x Flamengo: 'Não dá pra explicar'

Em entrevista coletiva antes de Palmeiras x Flamengo pela final da Libertadores, Filipe Luís falou sobre a despedida com os torcedores no Rio de Janeiro. O treinador declarou que não dá par explicar o sentimento dos que estavam presentes no "AeroFla". Os times se enfrentam neste sábado (29), às 18h (de Brasília), no estádio Monumental de Lima, no Peru.

— Foi muito legal. E isso só tá acontecendo porque os torcedores sentem a energia, a comunhão com os jogadores, com a equipe. Eles querem demonstrar o carinho, o amor que eles têm pelo Flamengo dessa forma. Esse é o verdadeiro torcedor. Muitas vezes, a maioria desses torcedores não consegue ir ao estádio. Mas eles estão ali tentando demonstrar de uma forma muito pura o amor que eles têm pelo escudo do clube. Que é como tocar no ônibus. É uma coisa que não dá pra explicar. Podendo ver isso com os olhos ali de dentro, é muito gratificante. Nos dá uma força a mais pra poder lutar. A gente sabe por quem a gente tá lutando. Primeiro pelas nossas famílias, mas também por aqueles torcedores que não têm condições, mas estão dando a vida deles pelo que é o escudo e a camisa do Flamengo.

Outras respostas

Comparação de 2021 e 2025

São finais diferentes, momentos diferentes. Claro que está gravado na cabeça do torcedor aquela derrota. No final das contas, em uma final, só um sai vencedor. Daquele grupo do Flamengo, são muitos jogadores novos, o treinador também é outro. Os jogadores do Palmeiras também muitos são novos, ficaram poucos remanescentes. É um momento diferente. Nós temos que aproveitar, desfrutar e viver esse momento. Estar em mais uma final de Libertadores é um privilégio.

Final como jogador x como treinador

É muito diferente. Primeiro, é um privilégio estar na final com a camisa do Flamengo. É difícil estar aqui, chegar nesse nível. É um momento especial para mim e para os jogadores. É um sentimento diferente porque quando eu era jogador eu tinha que pensar em mim, na minha perna, no meu corpo, como eu ia me comportar dentro do campo agora. Mas agora como treinador eu tenho que preparar tudo para todos os jogadores. Então eu tenho que pensar tudo. Tenho que pensar primeiro nos jogadores que vão começar o jogo, como quem vai ficar no banco, como vai ser o plano de jogo, como nós vamos nos comportar defensivamente e ofensivamente. Enfim, é muito diferente estar como treinador. Mas estou curtindo a minha experiência e espero que eu possa aproveitar também no jogo.

Plano do Palmeiras

O que o Palmeiras vai fazer, eu não sei. Isso é uma coisa deles. O que eu tento passar para os meus jogadores são todas as possibilidades. Se o Palmeiras pressionar, o que eles têm que fazer. Se não pressionar tanto, o que eles têm que fazer. Meu trabalho é dar o caminho certo. Mas uma coisa é certa, nós nos conhecemos muito. Nós conhecemos muito o Palmeiras e o Palmeiras conhece muito o Flamengo. Porque são duas equipes com identidade. O Palmeiras tem um treinador que já está há cinco anos. Tem uma forma de jogar muito clara. E por mais que existam detalhes micro, que vão haver ajustes no plano de jogo, o Palmeiras todo mundo sabe, todo mundo conhece. É a mesma coisa o Flamengo. Vai ser um jogo que vai estar nos detalhes. E o mais importante é que os jogadores entendam qual é o caminho a seguir nessa final. E que joguem de uma forma leve para poder vencer.

