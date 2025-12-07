Declaração de Neymar após fim do Brasileirão chama atenção: 'Continue'

O Santos venceu o Cruzeiro por 3 a 0, neste domingo (7), na Vila Belmiro, pela última rodada do Brasileirão, e assim, permaneceu na elite do futebol nacional. Após o apito final, o atacante Neymar declarou que precisou de ajuda psicológica para conseguir ajudar no clube na reta decisiva da temporada.

Em entrevista à Ge TV, o camisa 10 do Peixe reconheceu que passou por momentos difíceis ao longo de 2025. Além de lesões musculares e na região do joelho, o atacante precisou conviver com críticas. Diante do cenário, Neymar assumiu ter perdido as forças ao longo da temporada e ter pedido ajuda para se recuperar.

— Não é fácil (se recuperar de lesão no joelho). Temos exemplos de jogadores ao redor do Mundo. O Rodri, melhor do mundo, sofrendo para voltar, o Pedro, do Flamengo. Mas quando é o Neymar, envolvem bebida, saída, mas fazer o que? Faz parte — iniciou o jogador, antes de completar.

— Confesso que foi muito difícil essas semanas. Após o jogo contra o Flamengo, apanhei demais. Acho que ultrapassaram um pouca nas pancadas. Mas dessa vez, foi a primeira vez que pedi ajuda. Meu emocional foi para o zero. Não tinha mais força para me reerguer sozinho. Meu treinador, companheiros e família foram importantes demais. Se não fosse eles, não teria força. Foi ajuda psicológica mesmo — concluiu.

A declaração repercutiu rapidamente nas redes sociais. Torcedores comemoraram o amadurecimento do jogador em conseguir expor o tópico sensível. Além disso, a importância de apoio psicológico em atletas profissionais foi destacado. Veja a repercussão do caso abaixo:

Como foi Santos x Cruzeiro?

Texto por: Juliana Yamaoka

As duas equipes começaram a partida se estudando, com dificuldade para avançar ao campo de ataque. A primeira finalização surgiu aos 10 minutos, quando Neymar tentou de primeira.

Guilherme driblou a marcação, avançou até a linha de fundo e cruzou rasteiro para trás. Neymar bateu de primeira, mas pegou mal na bola e mandou para fora. Aos 15 minutos, o camisa 10 cobrou escanteio, a bola foi desviada, e ele tentou novamente de chapa, porém acabou finalizando pela linha de fundo.

Pouco depois, Gabriel Barbosa abriu o placar com um belo chute de trivela no ângulo de Gabriel Brazão. No entanto, após análise do VAR, o gol foi anulado por impedimento.

A Raposa seguiu pressionando com seu camisa 9, que driblou Souza e finalizou, mas a bola desviou na cabeça de Zé Ivaldo e saiu para escanteio.

Thaciano, a grande novidade de Juan Pablo Vojvoda no setor ofensivo, brilhou ao marcar dois gols em dois minutos. O primeiro, aos 25, veio após excelente cobrança de escanteio de Guilherme, que colocou a bola na cabeça do meia. Na sequência, Neymar e Igor Vinícius tabelaram pela direita, Igor cruzou na área e Thaciano só precisou completar, livre de marcação.

Aos 36, Gabriel Barbosa voltou a levar perigo, obrigando Brazão a fazer uma bela defesa. Guilherme respondeu em grande estilo, acertando a trave após a bola passar entre as pernas de Léo Aragão.

No ritmo da partida, cada lance parecia anunciar que a história daquela noite ainda tinha muito a oferecer e que o espetáculo, do início truncado ao final eletrizante, mantinha viva a essência imprevisível e apaixonante do futebol brasileiro.

Na segunda etapa, o Peixe levou um susto logo no início: Rayan Lelis recebeu livre nas costas da defesa, driblou Brazão e marcou após assistência de Gabigol, mas o lance foi anulado por impedimento.

Aos oito minutos, Neymar respondeu com uma finalização perigosa de dentro da grande área. Thaciano seguiu em grande atuação e quase marcou o terceiro, primeiro em cabeceio e depois ao acertar o travessão.

Aos 14, João Schmidt ampliou o placar de cabeça após cobrança de escanteio de Guilherme, artilheiro da equipe na temporada com 15 gols. O Cruzeiro tentou reagir com Eduardo, que chegou a mandar a bola para o fundo da rede após rebote na trave de Zé Ivaldo, mas novamente o impedimento foi assinalado.

Aos 36, a Raposa voltou a ameaçar: Bolasie recebeu dentro da área, mas Brazão saiu rápido do gol e fez uma belíssima defesa. Mais uma vez, o lance já estava irregular.

O Santos entrou em campo com apenas 2% de chance de rebaixamento, mas sabia que a missão ainda não estava concluída como Vojvoda vinha alertando nas últimas rodadas. E foi nos braços da torcida que carregou o time nos momentos mais turbulentos da temporada, quando a equipe afundou na zona da degola, que o elenco reencontrou confiança e viu alguns jogadores crescerem no apagar das luzes do campeonato.

Agora, o desafio passa a ser reconstruir o poder competitivo para a próxima temporada, no retorno à Sul-Americana, e garantir a permanência de Neymar até a próxima Copa do Mundo. Uma nova jornada começa, embalada pela esperança renovada na Vila Belmiro.