Reação de Baldasso com permanência do Internacional na Série A viraliza: 'Coitado'

Durante a transmissão da vitória do Internacional contra o Bragantino, na última rodada do Campeonato Brasileiro, o jornalista Fabiano Baldasso se emocionou com a permanência da equipe gaúcha na primeira divisão e virou assunto entre os torcedores nas redes sociais.

Para escapar do rebaixamento, o Internacional precisava derrotar o Bragantino e torcer por uma combinação de resultados. Já na reta final da partida, a maior preocupação era com o Fortaleza, que não podia vencer e estava empatando com o Botafogo. No entanto, o Glorioso marcou duas vezes no fim e contribuiu com a permanência do Internacional na primeira divisão.

Com os resultados garantidos, Baldasso não conteve a emoção e chorou ao final da partida entre Internacional x Bragantino. A atitude viralizou entre os torcedores nas redes sociais. Confira abaixo.

Como foi Internacional x Bragantino?

O jogo começou tenso, com Internacional e Bragantino trocando ataques, mas sem ameaçar a área adversária. Enquanto os paulistas paravam na defesa colorada, os gaúchos abusavam dos erros no último passe. Ao mesmo tempo, no Castelão, o Ceará abria o placar sobre o Palmeiras, o que era ruim para o Colorado. Cinco minutos do Verdão empatava e o Fortaleza fazia 1 a 0 sobre o Botafogo. Enquanto isso, no Beira-Rio, o Inter quase abriu o placar.

O goleiro Cleiton saiu na intermediária para atrapalhar Vitinho, Alan Patrick inverteu para Bruno Gomes, que tocou para Aguirre. O argentino entrou bateu por cima. Aos 25, chegou outra vez. Alan Rodríguez recebeu na intermediária esquerda, costurou para o meio e chutou. Cleiton defendeu. Aos 26 e 27, o Santos marcava dois contra o Cruzeiro, se livrando de qualquer possibilidade de ser rebaixado e saindo do radar alvirrubro.

Aos 32, depois de cobrança de escanteio, em boa triangulação, Alan Rodríguez serviu Bruno Gomes na entrada da área. O 15 bateu alto, com força. A bola bateu no encontrou da trave com o travessão, e não entrou. Aos 39, o Inter ameaçou a meta de Cleiton. Borré venceu na esquerda e cruzou rasteiro. A defesa tirou, mas a bola chegou para Aguirre, que também mantou para a área por baixo, com a zaga afastando. Enquanto os times saiam de campo, o Botafogo empatava no Rio com o Leão.

O jogo recomeçou como terminou o primeiro tempo. Mas, no Engenhão, Fogão virava o jogo sobre o o Fortaleza. Com dois resultados favoráveis – o Vitória estava empatando com o São Paulo - a torcida explodiu, mandando um recado ao time, que cobrava uma falta. Alan Patrick mandou na área, mas as bola foi para direita, onde Vitinho tocou para Vitão que levantou na área. Mercado cabeceou em cima de Cleiton, que acabou jogando a bola para dentro da própria meta. Gol do Inter. 1 a 0.

O gol incendiou os 20 mil colorados presentes no Beira-Rio. Aos 11, porém, o Fortaleza empatava no Rio, fazendo com que o Inter precisasse de um gol para escapar. Aos 15, o Palmeiras virava sobre o Ceará, fazendo mais um logo em seguida. Com os resultados, o Colorado estava permanecendo na Série A. Enquanto isso, o time de Abel Braga permanecia no ataque. Aos 22, um balde de água fria, com gol do Vitória sobre o São Paulo O Inter voltava ao Z4, dependendo de um gol para sair da zona do rebaixamento.

Aos 25, em jogada rápida pela esquerda, Alan Rodríguez tentou encobrir Cleiton, mas a bola quase raspou o travessão. Quatro minutos depois, a bola chegou para Aguirre na entrada da área e ele foi derrubado. Pênalti! Alan Pratick cobrou com perfeição, bola de um lado, goleiro do outro. Gol do Inter! 2 a 0. Até o momento, era o gol da permanência na Serie A. Mas faltavam ainda 19 minutos em quatro jogos, no Beira-Rio, Barradão, Castelão e Engenhão.

E aos 35, em contra-ataque, Mathias, que havia entrado no lugar de Borré, lançou Carbonero, que entrara na vaga de Vitinho. O colombiano avançou por trás da zaga e tocou na saída de 1 paulista. Gol do Inter! 3 a 0. Aos 38, no Rio, o Botafogo ampliava para cima do Fortaleza. Aos 41, Jhon Jhon recebeu no lado de fora da área e descontou. Gol do Bragantino! 3 a 1.

