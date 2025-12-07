Europeus reagem à permanência do Santos na Série A com Neymar: 'Lenda'

O Santos venceu o Cruzeiro por 3 a 0, neste domingo (7), na Vila Belmiro, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a equipe paulista terminou na 13ª colocação, longe do rebaixamento e na zona de classificação para a Copa Sul-Americana.

Diante do cenário, torcedores europeus reagiram ao fato do atacante Neymar ter sido crucial na reta final do campeonato do Santos. Nos últimos, quatro jogos do Peixe na competição, o camisa 10 marcou cinco gols e deu uma assistência.

Nas redes sociais, fãs do jogador reagiram com emoção ao fato do atacante ter conseguido ajudar o Santos a se manter na elite do Brasileirão. O feito aconteceu mesmo com a convivência de lesões frequentes durante a temporada. Veja a repercussão abaixo:

Tradução: "Neymar tenta começar a entrevista, mas para por alguns segundos… ele não consegue conter as lágrimas. É isso que significa. É isso que custou".

Tradução: "Neymar andando pelo campo e abraçando todos os jogadores do Santos e comissão técnica. Pura emoção".

Tradução: "É lindo ver o Neymar demonstrando tanto carinho e amor".

Tradução: "Neymar correu por todo o Estádio para comemorar com os torcedores após salvar o Santos do rebaixamento".

Tradução: "Neymar ignora a recomendação médica para salvar Santos. Neymar, jogando com um menisco rompido, salvou o Santos, clube de sua infância, com pura garra. Recusou-se a desistir, deu tudo pelo escudo que o formou. Isso não é só talento, é amor. Lenda".

Tradução: "Neymar acaba de salvar o Santos do rebaixamento. 5 gols e 1 assistência nos últimos 4 jogos, mesmo atuando com uma lesão no menisco. Que lenda".

Como foi Santos x Cruzeiro?

As duas equipes começaram a partida se estudando, com dificuldade para avançar ao campo de ataque. A primeira finalização surgiu aos 10 minutos, quando Neymar tentou de primeira.

Guilherme driblou a marcação, avançou até a linha de fundo e cruzou rasteiro para trás. Neymar bateu de primeira, mas pegou mal na bola e mandou para fora. Aos 15 minutos, o camisa 10 cobrou escanteio, a bola foi desviada, e ele tentou novamente de chapa, porém acabou finalizando pela linha de fundo.

Pouco depois, Gabriel Barbosa abriu o placar com um belo chute de trivela no ângulo de Gabriel Brazão. No entanto, após análise do VAR, o gol foi anulado por impedimento.

A Raposa seguiu pressionando com seu camisa 9, que driblou Souza e finalizou, mas a bola desviou na cabeça de Zé Ivaldo e saiu para escanteio.

Thaciano, a grande novidade de Juan Pablo Vojvoda no setor ofensivo, brilhou ao marcar dois gols em dois minutos. O primeiro, aos 25, veio após excelente cobrança de escanteio de Guilherme, que colocou a bola na cabeça do meia. Na sequência, Neymar e Igor Vinícius tabelaram pela direita, Igor cruzou na área e Thaciano só precisou completar, livre de marcação.

Aos 36, Gabriel Barbosa voltou a levar perigo, obrigando Brazão a fazer uma bela defesa. Guilherme respondeu em grande estilo, acertando a trave após a bola passar entre as pernas de Léo Aragão.

No ritmo da partida, cada lance parecia anunciar que a história daquela noite ainda tinha muito a oferecer e que o espetáculo, do início truncado ao final eletrizante, mantinha viva a essência imprevisível e apaixonante do futebol brasileiro.

Na segunda etapa, o Peixe levou um susto logo no início: Rayan Lelis recebeu livre nas costas da defesa, driblou Brazão e marcou após assistência de Gabigol, mas o lance foi anulado por impedimento.

Aos oito minutos, Neymar respondeu com uma finalização perigosa de dentro da grande área. Thaciano seguiu em grande atuação e quase marcou o terceiro, primeiro em cabeceio e depois ao acertar o travessão.

Aos 14, João Schmidt ampliou o placar de cabeça após cobrança de escanteio de Guilherme, artilheiro da equipe na temporada com 15 gols. O Cruzeiro tentou reagir com Eduardo, que chegou a mandar a bola para o fundo da rede após rebote na trave de Zé Ivaldo, mas novamente o impedimento foi assinalado.

Aos 36, a Raposa voltou a ameaçar: Bolasie recebeu dentro da área, mas Brazão saiu rápido do gol e fez uma belíssima defesa. Mais uma vez, o lance já estava irregular.

O Santos entrou em campo com apenas 2% de chance de rebaixamento, mas sabia que a missão ainda não estava concluída como Vojvoda vinha alertando nas últimas rodadas. E foi nos braços da torcida que carregou o time nos momentos mais turbulentos da temporada, quando a equipe afundou na zona da degola, que o elenco reencontrou confiança e viu alguns jogadores crescerem no apagar das luzes do campeonato.

Agora, o desafio passa a ser reconstruir o poder competitivo para a próxima temporada, no retorno à Sul-Americana, e garantir a permanência de Neymar até a próxima Copa do Mundo. Uma nova jornada começa, embalada pela esperança renovada na Vila Belmiro.