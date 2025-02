Presidente da Botafogo Samba Clube rechaça críticas: ‘Nosso intuito é fazer Carnaval’

Primeira escola de samba ligada a uma torcida de clube a desfilar na Sapucaí, a Botafogo Samba Clube abre o Carnaval do Rio nesta sexta-feira (28). A presença das agremiações com esta vertente ainda divide opiniões. Sandro Lima, presidente da Botafogo, afirmou que a escola ainda "sofre preconceito" e comparou com agremiações de São Paulo, como Gaviões da Fiel e Mancha Verde.

continua após a publicidade

- A gente ainda sofre um pouco de preconceito. Nós sabemos que o problema da violência no futebol existe. Mas esse é um problema também do estado, não de quem fomenta cultura. A gente está fazendo várias ações juntas. No ensaio técnico, tinham os presidentes das agremiações ligadas ao futebol, estavam todos ali comigo, fizemos uma foto bacana - começou Sandro.

- As pessoas às vezes tentam comparar com a Mancha, com a Gaviões ou a Dragões, mas são muito diferentes. Aqui no barracão tem um rapaz trabalhando com a camisa do Flamengo, coisa que jamais aconteceria em São Paulo. Quando a gente chegou na Intendente, a gente teve que quebrar vários tabus e mostramos que isso era só balela. As pessoas acham muita coisa, mas não vem aqui para entender. Mais uma vez a gente vai ter que provar isso, agora na Sapucaí, mas só o tempo vai mostrar que nosso intuito aqui é só fazer Carnaval - completou.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Outras escolas ligadas a torcidas de clubes

Em São Paulo, Gaviões da Fiel e Mancha Verde não podem desfilar no mesmo dia, para evitar briga entre torcedores de Corinthians e Palmeiras. No Rio, além da Botafogo Samba Clube na Sapucaí, outras escolas ligadas a torcedores de times de futebol foram criadas nos últimos anos, como a Imperadores Rubro-Negros, Flamanguaça, Raça Rubro-Negra, Força Jovem e Guerreiros Tricolores.