John Textor marca presença na Sapucaí para desfile da Botafogo Samba Clube

Um dia após o vice na Recopa Sul-Americana para o Racing com o Botafogo, John Textor marca presença na Marquês de Sapucaí. O empresário está no Sambódromo para o desfile da Botafogo Samba Clube, escola ligada a torcedores do Alvinegro que desfila pela primeira vez na Sapucaí.

A presença de Textor na Avenida é um desejo antigo de Sandro Lima, presidente da Botafogo Samba Clube. Em conversa exclusiva com o Lance! nesta semana, o mandatário da escola falou sobre a presença do empresário no desfile.

- Sempre foi um desejo nosso, ainda mais depois que a gente resolveu falar desse enredo, era um desejo nosso. Muita gente falou que ia levar o convite, mas a gente nunca sabe se ele vai estar no Rio, se não vai. Nunca nos encontramos, mas a gente acredita que tudo tem seu tempo. A partir do momento que a gente botar esse Carnaval na rua, fica impossível qualquer botafoguense não querer chegar mais perto da escola - disse Sandro.

John Textor no desfile da serie ouro do Rio de Janeiro. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Enredo da Botafogo Samba Clube

Primeira escola de samba ligada a torcida de um clube de futebol a desfilar na Sapucaí, a Botafogo Samba Clube abre a Série Ouro nesta sexta (18). A agremiação levará para a Avenida o enredo "Uma Gloriosa História em Preto e Branco", que contará a trajetória do Alvinegro, além de referências ao bairro carioca que dá nome ao clube. O carnavalesco Alex de Souza assina o desfile.