Carnavalesco da Botafogo Samba Clube explica escolha do enredo e dá pistas do desfile

O primeiro dia dos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro será aberto pela Botafogo Samba Clube, escola fundada por torcedores do Alvinegro. A agremiação vai levar para a Sapucaí o enredo "Uma Gloriosa História em Preto e Branco", que conta a história do clube. Carnavalesco da Botafogo, Alex de Souza conversou com Lance! e explicou a ideia para a apresentação desta sexta-feira (28).

continua após a publicidade

➡️ Carnaval no Rio com Belo, Ferrugem, Cabelinho e muito mais! Clique aqui e garanta 20% de desconto no Camarote Arpoador com o cupom LANCE20!

- Eu quis fazer a lição de casa e aprender um pouco sobre o que é o Botafogo, eu já tinha essa curiosidade de saber da origem do Botafogo, desde o bairro, o nome. E aí fui pesquisar para descobrir a história, o clube, os ídolos, o hino, mascote, torcida… Aí achei a história incrível e soube que era o enredo que eu gostaria de desenvolver - comentou Alex, que estreia pela escola em 2025.

continua após a publicidade

Criada em 2018, a Botafogo Samba Clube é a primeira escola ligada a torcedores de clubes a chegar à Marquês de Sapucaí. Para a estreia na Série Ouro, Alex de Souza preparou um Carnaval com bastante preto e branco, em alusão às cores do clube. Com passagem por outras grandes escolas, como Vila Isabel, Mocidade, Império Serrano e Salgueiro, o artista deu pistas de como será o desfile da agremiação.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Eu acho que é um diferencial, tanto na parte temática, quanto nessa parte cromática. Mas o desfile não vai ser tão monótono nessa coisa do preto e branco. Você tem o preto e o branco, que juntos são muito elegantes e combinam com todas as cores, mas vai ter o verde do gramado, o ouro das premiações e outras cores quentes. Vai ter até o azul da Enseada de Botafogo antes da poluição. Vai ficar bonito - detalhou.

continua após a publicidade

Confira outras aspas da entrevista com Alex de Souza:

Desafio com a estreante na Sapucaí

"É uma estreia da escola, sendo a primeira do Carnaval. Ano passado eu encerrei a Série Ouro, esse ano eu vou abrir o Carnaval do Rio de Janeiro. A massa que vai desfilar na escola está com o samba na ponta da língua. Tem um amor e uma paixão… Tivemos um ensaio técnico que foi incrível, então é com isso que eu estou contando para fazer um belo desfile"

➡️ ‘Carnaval pode ensinar muita coisa para o futebol’, diz Zé Paulo, intérprete da Mocidade e torcedor do Fluminense

Referências a ídolos e ao ano de 2024

"Eu acho que eu dei sorte. 2023 foi aquela frustração no final e 2024 eram expectativas, mas eu não podia imaginar em abril o que aconteceria em dezembro. Foi Campeonato Brasileiro, Libertadores e eu acho que o desfile é para consagrar isso, fazer com que as pessoas possam comemorar no Carnaval essas conquistas"

➡️ ‘A gente tem que confiar no Textor’, afirma Pitty de Menezes, intérprete da Imperatriz e torcedor do Botafogo

"Vai ter uma referência ao título da Libertadores, além de outras referências a outros títulos da história do Botafogo, como o primeiro título, a Taça Brasil em 1968, as Copas do Mundo de 1958, 1962 e 1970 para fazer menção aos grandes figuras do clube que compuseram a Seleção. E também não só ao futebol, como as modalidades olímpicas, que fazem parte da história do clube. O enredo está cronológico e bem didático, dá para entender muito bem a história"

➡️ ‘No Carnaval, a gente é menos clubista’, diz Igor Sorriso, intérprete do Salgueiro e torcedor do Flamengo

O que esperar da Botafogo Samba Clube?

"Eu acho que, como o botafoguense em si é supersticioso a beça, a gente vai devagarzinho. Se a escola foi com aquela animação, com aquela alegria que foi no ensaio técnico, e for tudo direitinho, alegorias, fantasias… Com simplicidade, porque Série Ouro não é Grupo Especial. Ali temos que mostrar muita competência, emoção, alegria e garra. Vamos fazer um belo desfile para se manter na Série Ouro"