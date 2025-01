Rede TV busca retornar com transmissões de campeonato nacional

A Rede TV está próxima de anunciar um novo campeonato na sua transmissão. A emissora está em estágio avançado nas negociações para transmitir as partidas da Série B do Campeonato Brasileiro de 2025. Em caso de acerto, a tração retornaria ao catálogo do canal após um hiato de oito anos.

De acordo com a apuração do portal "F5", da "Folha de São Paulo", a Rede TV mantém conversas com a agência Peak, que detém os direitos dos clubes da Liga Forte União desde o início do ano. A proposta que está na mesa envolve a exibição de um jogo por rodada nas tardes de sábado, seguindo o modelo adotado pela própria emissora em 2017.

Estudos apontam que a chegada da Série B do Brasileirão a Rede TV poderia aumentar o potencial de retorno finaceiro. Neste momento, a emissora já transmite o Campeonato Alemão e a NFL, ambos com resultados positivos de audiência e sucesso comercial.

O canal já possui uma história de sucesso com as transmissões do torneio. Ela transmitiu a competição de 2005 a 2011 e de 2014 a 2017, com a narração icônica de Silvio Luiz.

Times da Série B

Dos 20 clubes que disputarão a Série B, 16 são membros da Liga Forte União, incluindo equipes como Amazonas, América-MG, Avaí, Botafogo-SP e Chapecoense. O Paysandu é o único clube pertencente à Libra, enquanto o Remo, promovido recentemente da terceira divisão, está em negociações com o grupo que inclui Flamengo e Palmeiras. Volta Redonda e Ferroviária permanecem independentes até o momento.