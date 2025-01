Baco Exu do Blues quer ser lutador e ganha elogio de Malhadinho, do UFC

Jailton Almeida, ou como é conhecido Malhadinho, treinou junto com o cantor Baco Exu do Blues antes da luta contra Serghei Spivac, que aconteceu no último sábado (18), no UFC 31, na Califórnia. O encontro foi registrado pelo lutador de MMA nas suas redes sociais.

No canal do Youtube, Ag. Fight, Jailton contou detalhes sobre sua amizade com o cantor e o encheu de elogios. Ambos treinam na mesma academia e agora, o atleta faz campanha para o artista viver um dia de lutador.

Segundo Malhadinho, que acompanha os treinos do cantor com frequência, Baco quer lutar em eventos como o 'Fight Music Show', evento que promove duelos entre artistas e influenciadores digitais, e que ele está pronto para isso.

- O Baco é um cara gente boa. Ele está ajudando o projeto do Galpão também, patrocina e tem a parceria. Ele é sangue bom para c***, gente boa demais, um ser humano ímpar o Baco. Na verdade, o Baco treina mais do que muitos atletas de MMA. Treina mesmo e está querendo fazer uma luta aí em qualquer evento, Fight Music Show. Qualquer luta para promover o artista, ele está pronto. O homem está se preparando com a gente. Quem quiser aparecer, o homem está dentro para poder lutar. Ele é gente boa, gente fina demais -comentou Jailson.

Tragetória de Malhadinho no MMA

Malhadinho iniciou sua carreira no MMA em 2012 e dez anos depois, estreou no UFC. Ao todo, o lutador brasiliero conquistou 22 vitórias, sendo 21 pela via rápida (13 por finalização e oito por nocaute), e três derrotas. Atualmente, Jailson é o sexto colocado no ranking do peso-pesado da companhia.