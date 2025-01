Atlético-MG x Cruzeiro: confira odds para clássico mineiro na FC Series

Atlético-MG e Cruzeiro se encontram este sábado, 18/01, às 17 horas (horário de Brasília). O confronto poderia perfeitamente ser válido pelo Campeonato Mineiro, mas, na verdade, faz parte da FC Series.

A antiga Flórida Cup é uma espécie de pré-temporada internacional. Este ano, a FC Series envolve os dois times mineiros, além de Flamengo, São Paulo e Orlando City.

Atlético-MG x Cruzeiro: odds para a partida

Segundo as casas de apostas, o Cruzeiro é o favorito para vencer o clássico na FC Series. De acordo com a KTO, a probabilidade do time de Fernando Diniz sair com a vitória é de 38%. Confira as odds:

Vitória do Atlético-MG

2.80 na KTO

2.87 na Betano

Empate

3.00 na KTO

3.00 na Betano

Vitória do Cruzeiro

2.65 na KTO

2.70 na Betano

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 16 de janeiro de 2025 às 17 horas.

Histórico do confronto

Considerados os dois maiores clubes do estado de Minas Gerais, Atlético-MG e Cruzeiro já se enfrentaram 392 vezes na história. O Galo leva vantagem, com 155 vitórias e 130 derrotas, além de 107 empates.

Atualmente, o Cruzeiro vive um jejum no confronto: a última vitória da Raposa foi em um 0-2 pelo Campeonato Mineiro de 2024. Desde então, foram duas vitórias do Atlético-MG e dois empates.

Retrospecto recente

Entretanto, o time de Fernando Diniz vive a expectativa de uma grande temporada. Com importantes reforços, como Dudu, ex-Palmeiras, e Gabigol, ex-Flamengo, o Cruzeiro é um dos times do futebol brasileiro que melhor se reforçou.

Já o Atlético-MG busca se recuperar de um ano frustrante. O Galo chegou às finais de dois dos campeonatos mais importantes para os times brasileiros: Copa do Brasil e Copa Libertadores. No entanto, o time deixou escapar os dois títulos e terminou o Brasileirão em 12º lugar.