Influenciadora abre o jogo sobre caso com Everton Cebolinha: ‘Não sou amante’

Éverton Cebolinha, jogador do Flamengo, se envolveu em escândalo de traição Foto: Thiago Ribeiro/AGIF







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 14/10/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro

A influenciadora Ivana Bermanelli usou as redes sociais no último domingo (13) para abrir o jogo sobre caso com Everton Cebolinha. De acordo com a apuração do jornal Extra, ela foi o pivô do término do casamento do atacante do Flamengo. O relacionamento de oito anos do camisa 11 do rubro-negro com Isa Ranieri chegou ao fim na última semana.

▶️Ex de Cebolinha desabafa sobre rumor de traição: ‘De fato, não sabia’

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Através de um vídeo postado na conta oficial do Instagram, a influenciadora narrou os fatos da própria perspectiva. Esta foi a primeira vez que ela se manifestou publicamente sobre o caso. Na gravação, a modelo afirma que não foi amante do atacante e que está bem resolvida com a situação.

- Eu imagino que a maioria queira saber realmente o que eu aconteceu. Eu quero deixar bem claro que eu sou uma mulher muito bem resolvida e faz parte da vida a gente se relacionar com pessoas vazias e sem personalidade. Para deixar claro, eu não fui amante de ninguém, não fui atrás de ninguém. Muito pelo contrário. Eu não procurei confusão com ninguém. Só estava curtindo e tive o desprazer de alguém me expor, uma pessoa sem responsabilidade - contou a influenciadora.

Além disso, Ivana também comentou sobre os ataques que vem sofrendo nas redes sociais desde que o caso se tornou público. Conforme ela relatou, ter que conviver com a repercussão do caso publicamente tem sido "super cansativo e exaustivo".

- Por que a galera quer atacar sem antes saber os dois lados da história? Está super cansativo e exaustivo. Mas sabemos que óbvio, quando sai uma polêmica dessas, a mulher sempre vira alvo de críticas. Mas de fato o machismo e a ignorância das pessoas as deixam se afundarem em seus argumentos. E sabe o que é triste? É que eu estou sendo muito criticada e a maioria das críticas vem de vocês, mulheres -

Ivana Bermanelli abre o jogo sobre caso com Everton Cebolinha (Foto: Reprodução/Instagram)

▶️Gerson dá drible desconcertante em Fabrício Bruno em treino da Seleção Brasileira

Fim do casamento

Após oito anos de casamento e três filhos, o relacionamento entre Everton Cebolinha e Isa Ranieri chegou ao fim na última quarta-feira (9). A notícia se tornou pública após uma postagem da ex-mulher do atacante nas redes sociais com um texto que anunciava o fim do casório. Posteriormente, o jornal Extra foi o primeiro a noticiar o possível caso do atacante com Ivana Bermanelli.

Inicialmente, o jogador negou qualquer tipo de envolvimento com a modelo. Contudo, após imagens vazadas dos dois juntos, Cebolinha foi obrigado a mudar o discurso. De acordo com ele, os registro aconteceram em um período onde se encontrava solteiro.