Após esquiador olímpico criticar o cenário político dos EUA, Trump rebate: 'Perdedor'
O último domingo (8) do Presidente norte-americano Donald Trump foi marcado por polêmicas e duras críticas. Além de expressar descontentamento com a performance de Bad Bunny no intervalo do Super Bowl LX, o republicano direcionou duras palavras ao esquiador Hunter Hess, que manifestou a dificuldade de representar os Estados Unidos em meio ao atual contexto político do país.
A declaração de Hunter Hess
Durante uma coletiva de imprensa realizada em Milão, o atleta relatou sentir-se desconfortável ao representar sua nação por discordar de questões políticas das quais ele e seus amigos não são "muito fãs". Hess enfatizou que sua escolha era representar seus colegas, familiares e todos os atletas que defenderam o país anteriormente, concluindo com uma frase impactante: "só porque carrego a bandeira não significa que represento tudo o que acontece no país".
— Estou com o coração partido pelo que está acontecendo nos Estados Unidos. Acho que, como nação, precisamos nos concentrar em respeitar os direitos de todos e garantir que estamos tratando nossos cidadãos, assim como qualquer pessoa, com amor e respeito. Espero que, quando as pessoas virem os atletas competindo nas Olimpíadas, percebam que é essa a América que estamos tentando representar — finalizou Hess.
A reação de Donald Trump
Em sua conta oficial na rede social Truth Social, Donald Trump demonstrou-se irritado com a posição de Hunter Hess. O ex-chefe de Estado chamou o esquiador de "perdedor" e declarou que, se o atleta não se sente representado pelos EUA, não deveria ter se candidatado para a equipe. O ex-presidente completou que é "muito difícil torcer por alguém assim".
"O esquiador olímpico americano Hunter Hess, um verdadeiro perdedor, diz que não representa seu país nas Olimpíadas de Inverno atuais. Se for esse o caso, ele não deveria ter tentado entrar para a equipe, e é uma pena que esteja nela. É muito difícil torcer por alguém assim. FAÇA A AMÉRICA GRANDE NOVAMENTE!"
Após a entrevista e a resposta do ex-presidente, a declaração de Hess repercutiu intensamente entre os estadunidenses, gerando críticas à postura do atleta. Muitos chegaram a sugerir que sua cidadania fosse revogada, afirmando que ele teria se declarado a favor de imigrantes.
A presença de agentes do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) e da Patrulha de Fronteiras nos Jogos Olímpicos de Inverno gerou uma onda de protestos nos últimos dias, refletindo o tenso momento político nos Estados Unidos. As manifestações se concentraram na crítica à atuação truculenta dessas agências em operações anti-imigração, reforçadas pelo presidente Donald Trump desde seu retorno à Casa Branca há cerca de um ano.
A repressiva agenda anti-imigração de Trump e a violência nas operações resultaram em uma crise no mês passado, quando dois cidadãos norte-americanos foram mortos durante uma ampla ação em Minneapolis. O episódio deflagrou um conflito entre os governos federal e local, provocando intensos protestos da população da cidade.
