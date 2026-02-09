Após esquiador olímpico criticar o cenário político dos EUA, Trump rebate: 'Perdedor'

O último domingo (8) do Presidente norte-americano Donald Trump foi marcado por polêmicas e duras críticas. Além de expressar descontentamento com a performance de Bad Bunny no intervalo do Super Bowl LX, o republicano direcionou duras palavras ao esquiador Hunter Hess, que manifestou a dificuldade de representar os Estados Unidos em meio ao atual contexto político do país.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A declaração de Hunter Hess

Durante uma coletiva de imprensa realizada em Milão, o atleta relatou sentir-se desconfortável ao representar sua nação por discordar de questões políticas das quais ele e seus amigos não são "muito fãs". Hess enfatizou que sua escolha era representar seus colegas, familiares e todos os atletas que defenderam o país anteriormente, concluindo com uma frase impactante: "só porque carrego a bandeira não significa que represento tudo o que acontece no país".

— Estou com o coração partido pelo que está acontecendo nos Estados Unidos. Acho que, como nação, precisamos nos concentrar em respeitar os direitos de todos e garantir que estamos tratando nossos cidadãos, assim como qualquer pessoa, com amor e respeito. Espero que, quando as pessoas virem os atletas competindo nas Olimpíadas, percebam que é essa a América que estamos tentando representar — finalizou Hess.

continua após a publicidade

➡️ Esqui cross-country: conheça a modalidade que abre a participação brasileira nas Olimpíadas de Inverno

+ Aposte no seu atleta favorito!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Hunter Hess, da equipe dos EUA, observa após sua segunda descida na final de halfpipe masculino em Aspen, Colorado, em 10 de janeiro de 2026. (Foto: Michael Reaves/Getty Images/AFP)

A reação de Donald Trump

Em sua conta oficial na rede social Truth Social, Donald Trump demonstrou-se irritado com a posição de Hunter Hess. O ex-chefe de Estado chamou o esquiador de "perdedor" e declarou que, se o atleta não se sente representado pelos EUA, não deveria ter se candidatado para a equipe. O ex-presidente completou que é "muito difícil torcer por alguém assim".

continua após a publicidade

Presidente norte-americano Donald Trump criticando fala polêmica do esquiador Hunter Hess (Foto: Captura de tela / Truth Social)

Tradução:

"O esquiador olímpico americano Hunter Hess, um verdadeiro perdedor, diz que não representa seu país nas Olimpíadas de Inverno atuais. Se for esse o caso, ele não deveria ter tentado entrar para a equipe, e é uma pena que esteja nela. É muito difícil torcer por alguém assim. FAÇA A AMÉRICA GRANDE NOVAMENTE!"

Após a entrevista e a resposta do ex-presidente, a declaração de Hess repercutiu intensamente entre os estadunidenses, gerando críticas à postura do atleta. Muitos chegaram a sugerir que sua cidadania fosse revogada, afirmando que ele teria se declarado a favor de imigrantes.

A presença de agentes do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) e da Patrulha de Fronteiras nos Jogos Olímpicos de Inverno gerou uma onda de protestos nos últimos dias, refletindo o tenso momento político nos Estados Unidos. As manifestações se concentraram na crítica à atuação truculenta dessas agências em operações anti-imigração, reforçadas pelo presidente Donald Trump desde seu retorno à Casa Branca há cerca de um ano.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

A repressiva agenda anti-imigração de Trump e a violência nas operações resultaram em uma crise no mês passado, quando dois cidadãos norte-americanos foram mortos durante uma ampla ação em Minneapolis. O episódio deflagrou um conflito entre os governos federal e local, provocando intensos protestos da população da cidade.

📲 De olho no Lance! e no e no Mais Esportes. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.