Rebeca Andrade faz linda declaração para amiga de infância Flávia Saraiva

Escrito por Lance! • Publicada em 03/10/2024 - 14:28 • Rio de Janeiro

Companheiras de clube (ambas são atletas do Flamengo), colegas de ginástica artística e amigas de anos, Rebeca Andrade e Flávia Saraiva encantaram o mundo nas Olimpíadas de Paris 2024. As cenas da comemoração de Flávia com a conquista do ouro olímpico de Rebeca sensibilizaram o coração dos fãs. Para retribuir, a maior ginasta brasileira de todos os tempos fez uma emocionante declaração a sua amiga.

Na última segunda-feira (30), Flávia Saraiva completou 25 anos. Flávia e Rebeca conquistaram juntas uma medalha inédita para o Brasil nas Olimpíadas de Paris. A equipe feminina levou a medalha de bronze em competição que passa por todos os aparelhos. Além das duas, Lorrane Oliveira, Júlia Soares e Jade Barbosa completaram a equipe medalhista.

— O dia é todo seu, mas o presente quem tem somos nós! Obrigada por estar em todos os momentos mais importantes, difíceis e felizes da minha vida. De sempre para sempre. Amo tudo o que construímos como atletas, mas ainda mais como pessoas! Nunca mude. Te ver crescer e se tornar essa mulher que tanto nos orgulha é maravilhoso. Amo dividir o pódio com você, mas amo mais compartilhar a vida! Irmã que Deus me deu! Que a gente possa continuar conhecendo esse mundão juntas, se perdendo e se encontrando várias e várias vezes — desejou Rebeca Andrade em declaração à amiga.

Rebeca Andrade vive ano mágico na ginástica artística em 2024

A medalha de ouro conquistada no Campeonato Brasileiro completa um ano mágico em 2024. Nas Olimpíadas de Paris, Rebeca Andrade conquistou quatro medalhas, sendo uma delas o ouro no salto. Com o grande desempenho, a ginasta se isolou como a brasileira com mais medalhas olímpicas na história.