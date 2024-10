Marco La Porta é eleito novo presidente do COB

Ele foi eleito novo presidente do COB (Foto: Divulgação/COB)







Escrito por Marcio Dolzan e Pedro Werneck • Publicada em 03/10/2024 - 12:29 • Rio de Janeiro

Em uma disputa acirrada, o candidato oposicionista Marco Antônio La Porta foi eleito presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB) para o próximo quadriênio. Com 30 votos, ele superou o atual mandatário, Paulo Wanderley Teixeira, que tentava a reeleição. Teixeira somou 25 votos.

➡️ Saiba quem é Marco La Porta, que irá presidir o COB pelos próximos quatro anos

— Estamos muito satisfeitos, principalmente com o processo. Foi um processo democrático. Eu queria aproveitar e parabenizar o presidente Paulo Wanderley. Foi um processo muito tranquilo, muito sereno, bem democrático. E acho que a Assembleia realmente escolheu aquilo que ela achou ser o melhor para o Comitê Olímpico nesse momento —, comentou Marco La Porta ao final do pleito.



— A gente fez uma campanha muito propositiva, uma proposta de gestão mais moderna, uma melhora nos resultados esportivos. E a gente entende que a Assembleia entendeu esse projeto. Foi apertado, mas foi justo, porque a gestão do presidente Paulo Wanderley também era uma gestão muito boa. E a Assembleia reconheceu isso com essa votação apertada —, reconheceu o futuro presidente do comitê.

Com a vitória, La Porta presidirá o COB pelo próximo quadriênio, administrará um orçamento que supera os R$ 250 milhões anuais e terá como missão principal preparar o Time Brasil para os Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028.

Nesta quinta-feira, a votação começou pouco antes das 10h da manhã. Composto por 55 votantes, entre presidentes de confederações esportivas e representantes da Comissão de Atletas do COB e do Comitê Olímpico Internacional (COI), o colégio eleitoral teve quórum máximo.

O voto foi secreto, sendo que cada um dos votantes foi chamado nominalmente à urna. Além do voto para presidente do COB, eles escolheram os membros do Conselho de Administração — sete representantes de entidades esportivas e um membro independente.

Membros eleitos para o Conselho de Administração do COB

Felipe Tadeu Moreira Lima do Rêgo Barros (Handebol) Radamés Lattari Filho (Voleibol) Rafael Girotto (Canoagem) Jodson Gomes Edington Junior (Tiro Esportivo) Karl Anders Ivar Pettersson (Desportos na Neve) Flavio Cabral Neves (Wrestling) Flavio Padaratz (Surf) Daniela Rodriguez de Castro (membro independente)

Eleição aconteceu na sede do COB, na zona oeste do Rio de Janeiro (Foto: Alexandre Loureiro/COB)