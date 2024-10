Hugo Calderano vai às quartas; Bruna Takahashi cai no China Smash

Embalado, Hugo Calderano vence a terceira partida no Smash China (Foto: Gaspar Nóbrega/COB)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/10/2024 - 13:42 • Rio de Janeiro (RJ)

Atual número 3 do mundo, Hugo Calderano se classificou para às quartas de final do Grand Smash da China, um dos eventos mais importantes do tênis de mesa, nesta quinta-feira (3). O brasileiro derrotou o esloveno Darki Jorgic por 3 a 2 (11/9, 6/11, 11/13,17/15 e 11/2).

Na partida individual masculina, Calderano saiu à frente no placar, tomou a virada, mas se recuperou para vencer o esloveno. Para conseguir uma vaga nas semifinais, o brasileiro terá pela frente o chinês Ma Long. A partida será realizada na madrugada desta sexta-feira (4), às 1h20 (Horário de Brasília). O representante da China tem larga vantagem, com cinco vitórias em cinco jogos, com Hugo vencendo apenas dois sets.

Já no individual feminino do China Smash, Bruna Takahashi foi eliminada pela sul-coreana Suh Hyo Won. Com parciais de 11/4, 11/6 e 11/8, Suh Hyo fez 3 a 0 e garantiu nas quartas de final da competição. Mesmo parando nas oitavas, a brasileira teve seu melhor desempenho em um evento Smash.

Além disso, Bruna conquistou o melhor resultado feminino no tênis de mesa brasileiro na história do torneio. Nunca uma mesatenista do Brasil tinha ido tão longe e alcançando a fase de oitavas de final do Smash.

O Smash da China garante dois mil pontos para o campeão no ranking mundial e mil e quatrocentos pontos para o vice-campeão.