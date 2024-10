A vice-presidente Yane Marques e o presidente Marco La Porta (Foto: Alexandre Loureiro / COB)







Escrito por Marcio Dolzan e Pedro Werneck • Publicada em 03/10/2024 - 14:51 • Rio de Janeiro (RJ)

Eleito presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB) nesta quinta-feira (3), Marco La Porta celebrou a primeira vitória da oposição em mais de 100 anos de existência da entidade. Entre o início de 2018 e março deste ano, o dirigente foi vice-presidente do atual mandatário, Paulo Wanderley. No entanto, deixou o cargo por divergências e a tempo de concorrer contra o candidato da situação.

- A proposta da nossa chapa é essa, o COB unido. A gente vai sentar com as confederações para entender o melhor projeto para o esporte brasileiro, a peculiaridade de cada confederação. Essa polarização mostra que o outro lado fez uma boa gestão. As pessoas referendaram a gestão do Paulo Wanderley, mas também apostaram no futuro - disse.

- Pela primeira vez em 100 anos, o Comitê Olímpico tem uma oposição vencendo a eleição. Eu acho que esse é um sinal da força que a nossa dupla (com Yane Marques, vice-presidente) fez, do trabalho que fizemos, das propostas. Agora é sentar na mesa com todo mundo. Para a gente não tem diferença, não tem polarização - continuou La Porta.

Marco La Porta elogiou a gestão que fez parte durante seis anos, mas também apontou o que pretende fazer diferente. O novo presidente quer investir não apenas no próximo ciclo olímpico, mas também pensar na edição seguinte dos Jogos Olímpicos.

- A nossa proposta tem vários aspectos. Vamos falar principalmente de resultado esportivo, a parte mais importante. A gente estabilizou em Paris, os resultados pararam de crescer como vinham crescendo. E a gente sabe que é um problema da falta de renovação. A gente precisa ter uma renovação melhor e, para isso, investir na área de desenvolvimento. Este é o foco da nossa gestão: olhar para a base, para o desenvolvimento e criar estruturas de treinamento que possam receber os jovens talentos para o Brasil voltar a crescer - analisou.

- A gente tem uma preocupação agora para Los Angeles, o ciclo já começou, os atletas estão aí. Temos que mapear os atletas, prepará-los bem para chegar em Los Angeles forte. Mas temos que pensar fundamentalmente em Brisbane, começar a trabalhar agora. Com o trabalho da última gestão, que eu também fiz parte, houve um aumento muito importante dos recursos privados. Precisamos utilizá-los de maneira assertiva, que entendemos ser na área de desenvolvimento - concluiu o presidente eleito.

A votação para presidente do COB foi realizada nesta quinta-feira (3), no Parque Olímpico, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Composto por 55 votantes, entre presidentes de confederações esportivas e representantes da Comissão de Atletas do COB e do Comitê Olímpico Internacional (COI), o colégio eleitoral teve quórum máximo. O mandato de La Porta se inicia em janeiro de 2025 e vai até dezembro de 2028.