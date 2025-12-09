Flamengo é o maior vencedor de Bolas de Ouro no futebol brasileiro
Uruguaio possui 7 troféus e é o estrangeiro mais vencedor da premiação
Com o título da Bola de Ouro entregue ao Arrascaeta, no prêmio "Bola de Prata", o Flamengo se tornou a equipe que mais venceu o troféu. Embora campeão do Brasileirão e com o destaque do uruguaio como o melhor do ano, o Rubro-Negro teve menos jogadores na seleção do campeonato, que premia os 11 melhores da temporada.
Antes de Arrascaeta, grandes nomes do Flamengo já foram eleitos os melhores na premiação. Com o uruguaio, o clube chegou a sete vencedores, tornando-se o que mais teve um atleta eleito como o melhor da competição na tradicional premiação da ESPN.
- Zico (1974)
- Zico (1982)
- Renato Gaúcho (1987)
- Júnior (1992)
- Adriano (2009)
- Gabriel Barbosa (2019)
- Arrascaeta (2025)
Essa foi a primeira Bola de Ouro da carreira do uruguaio, mas foi o sétimo título do evento. Neste cenário, ele se tornou o estrangeiro mais vencedor da premiação até hoje. Com nove títulos cada, apenas Zico e Rogério Ceni o superam individualmente.
Seleção da competição
Mesmo vencendo a competição, apenas três jogadores do Flamengo foram colocados na lista final dos melhores do campeonato. São eles: Arrascaeta, Pedro e Léo Pereira. A equipe que mais teve representantes na Seleção do Campeonato foi o Cruzeiro, com quatro jogadores. Kaio Jorge, Matheus Pereira, Lucas Romero e Fabrício Bruno.
Vencedores do Prêmio Bola de Prata
Felipe Luís, técnico e campeão com o Flamengo, também não foi premiado. Rafael Guanaes, treinador do Mirassol, ficou com o troféu de melhor técnico. A campanha do time paulista foi uma das mais elogiadas e exaltadas durante toda a temporada.
Allan, do Palmeiras, também foi um dos premiados e recebeu o 'Troféu Revelação'. No entanto, a escolha dividiu opiniões. Torcedores opinaram sobre o merecimento do atacante do Vasco Rayan, devido ao destaque durante a temporada.
No campeonato, a joia do Verdão jogou 28 partidas, marcando dois gols e duas assistências. O Cria da Colina, por outro lado, jogou 34 jogos, marcou 14 gols e deu uma assistência, só no Brasileirão.
