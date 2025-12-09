Com o título da Bola de Ouro entregue ao Arrascaeta, no prêmio "Bola de Prata", o Flamengo se tornou a equipe que mais venceu o troféu. Embora campeão do Brasileirão e com o destaque do uruguaio como o melhor do ano, o Rubro-Negro teve menos jogadores na seleção do campeonato, que premia os 11 melhores da temporada.

Antes de Arrascaeta, grandes nomes do Flamengo já foram eleitos os melhores na premiação. Com o uruguaio, o clube chegou a sete vencedores, tornando-se o que mais teve um atleta eleito como o melhor da competição na tradicional premiação da ESPN.

Zico (1974)

Zico (1982)

Renato Gaúcho (1987)

Júnior (1992)

Adriano (2009)

Gabriel Barbosa (2019)

Arrascaeta (2025)

Essa foi a primeira Bola de Ouro da carreira do uruguaio, mas foi o sétimo título do evento. Neste cenário, ele se tornou o estrangeiro mais vencedor da premiação até hoje. Com nove títulos cada, apenas Zico e Rogério Ceni o superam individualmente.

Arrascaeta em campo atuando pelo Flamengo. (Foto: Divulgação/Adriano Fontes/Flamengo)

Seleção da competição

Mesmo vencendo a competição, apenas três jogadores do Flamengo foram colocados na lista final dos melhores do campeonato. São eles: Arrascaeta, Pedro e Léo Pereira. A equipe que mais teve representantes na Seleção do Campeonato foi o Cruzeiro, com quatro jogadores. Kaio Jorge, Matheus Pereira, Lucas Romero e Fabrício Bruno.

Vencedores do Prêmio Bola de Prata

Felipe Luís, técnico e campeão com o Flamengo, também não foi premiado. Rafael Guanaes, treinador do Mirassol, ficou com o troféu de melhor técnico. A campanha do time paulista foi uma das mais elogiadas e exaltadas durante toda a temporada.

Allan, do Palmeiras, também foi um dos premiados e recebeu o 'Troféu Revelação'. No entanto, a escolha dividiu opiniões. Torcedores opinaram sobre o merecimento do atacante do Vasco Rayan, devido ao destaque durante a temporada.

No campeonato, a joia do Verdão jogou 28 partidas, marcando dois gols e duas assistências. O Cria da Colina, por outro lado, jogou 34 jogos, marcou 14 gols e deu uma assistência, só no Brasileirão.