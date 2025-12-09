André Rizek questiona atitude do Flamengo ao vivo: 'Desconfio'

O jornalista André Rizek questionou uma atitude do Flamengo, ao vivo, durante o programa "Seleção Sportv", na tarde desta terça-feira (9). O Rubro-Negro protocolou, junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), uma proposta por padronização dos gramados no país.

Para André Rizek, a pauta levantada pelo Flamengo é válida, mas pode ter outros objetivos nas entrelinhas.

- Eu me permito desconfiar dessa proposta do Flamengo como algo realmente para melhorar o futebol brasileiro. Vou tomar cuidado, e pode ser até correta a proposta, mas acho que é uma forma de atacar o modelo financeiros de alguns concorrentes do Flamengo. É um modelo que o Flamengo não acha justo - começou Rizek.

- Palmeiras, Botafogo, Galo, conseguem economizar dinheiro e ter um modelo lucrativo com shows... O Flamengo tem razão quando diz que na primeira prateleira do futebol não há gramado sintético. Faltam estudos para embasar o aumento do número de lesões. O Palmeiras joga em sintético e é por seguidos anos o clube que tem menos lesões no futebol brasileiro - apontou o jornalista.

André Rizek analisou pedido do Flamengo (Foto: Reprodução / Instagram)

Veja fala do apresentador na íntegra

Leila Pereira rebateu movimento do Flamengo

A rivalidade entre Palmeiras e Flamengo, que antes se limitava aos confrontos dentro das quatro linhas, vem se estendendo cada vez mais para fora de campo. Na noite desta segunda-feira, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, alfinetou o clube carioca após o Flamengo encaminhar à CBF uma proposta pela padronização dos gramados, que prevê o fim do sintético no Brasil, utilizado no Allianz Parque, estádio do Verdão.

— Em relação a essa discussão sobre a qualidade dos gramados do Brasil, infelizmente, é algo que vem sendo pautado pelo clubismo. O fato é que não há qualquer evidência científica de que os campos sintéticos ofereçam maior risco de lesão aos atletas. Inclusive, desde que implementou o gramado artificial no Allianz Parque, em 2020, o Palmeiras é um dos clubes da Série A com menor número de jogadores lesionados. Portanto, as alegações feitas pela atual gestão do Flamengo não passam de fake news — disparou Leila.