O Crystal Palace surpreendeu e conquistou o título da Copa da Inglaterra, na tarde deste sábado (17), o primeiro de sua história, ao vencer o Manchester City por 1 a 0. Além das boas defesas de Henderson, o que mais chamou a atenção foi a reação dos torcedores, que se abraçaram e choraram com o apito final.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, gravado pelo jornalista João Castelo-Branco, é possível ver idosos e jovens festejando a conquista inédita do clube. Um casal abraçado aos prantos também foi destaque da gravação, que rapidamente viralizou.

Reação dos torcedores do Crystal Palace viraliza na web; assista

Como foi a final da Copa da Inglaterra?

No minutos iniciais de jogo, o Manchester City dominou o confronto na posse de bola e com boas chances. Na primeira chegada, Haaland recebeu cruzamento e se esticou para finalizar no contrapé de Henderson, que fez grande defesa. Na sequência, Gvardiol aproveitou cruzamento e cabeceou para outra grande intervenção do goleiro adversário. Mas aos 15 minutos, o Palace saiu em rápido contra-ataque, Muñoz foi acionado pela direita e cruzou para Eze bater de primeira e estufar as redes. Na sequência, o colombiano chegou outra vez pela ala, encontrou Sarr na área, que chutou de primeira para defesa de Ortega.

Aos 35 minutos da primeira etapa, Marmoush teve a melhor oportunidade do Manchester City em cobrança de pênalti sofrido por Bernardo Silva. No entanto, o egípcio teve a cobrança defendida por Henderson. Na sequência, a equipe de Guardiola criou outra grande chance com Doku arrancando pelo lado esquerdo, entrando na área e batendo de perna direita para outro milagre do goleiro do Crystal Palace.

Jogadores do Crystal Palace comemoram com a torcida o título inédito da Copa da Inglaterra (Foto: Adrian Dennis/AFP)

Na volta do intervalo, o Manchester City seguiu pressionando, mas as finalizações não encontraram o caminho da meta defendida por Henderson. Por outro lado, o Crystal Palace voltou a assustar aos 12 minutos com Muñoz estufando as redes mais uma vez para a equipe londrina, mas o gol foi anulado com o auxílio do VAR devido a marcação de impedimento de Sarr durante a jogada. Após o susto, o Manchester City voltou a pressionar e teve uma grande chance com Echeverri recebendo um lindo passe de De Bruyne na área e batendo para grande defesa de Henderson.