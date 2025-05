O que você faz nas horas extras? Eze, meia do Crystal Palace e jogador da Premier League, fatura bolada com um hobby além das quatro linhas. Após garantir a classificação à final da Copa da Inglaterra, o inglês venceu um torneio amador de xadrez e embolsou 20 mil dólares (aproximadamente R$ 116 mil) em prêmios na última sexta-feira.

Além disso, por ter vencido a grande final em cima do YouTuber americano Sapnap na final do evento, Eze conquistou premiação total avaliada em 100 mil dólares (aproximadamente R$ 574 mil). O torneio online foi disputado por 12 atletas e criadores de conteúdo famosos.

Os jogadores tiveram que competir em uma fase de grupos para ganhar uma vaga na chave do campeonato, com Eze vencendo a final por 2 a 0 ao vivo no serviço de streaming Twitch.

A vitória foi festajada pelo Crystal Palace, que afirmou que o meia "pode fazer tudo". A referência é pelo gol marcado por Eze na vitória por 3 a 0 contra o Aston Villa, em Wembley, no último fim de semana, que levou o clube à decisão contra o Manchester City.

A partida será realizada no dia 17 de maio, em Wembley, e será a chance do Palace em vencer o primeiro grande título da história do clube. Na temporada, Eze marcou nove gols e contribuiu com 11 assistências em 38 jogos.

Relação de Eze com xadrez começou no Crystal Palace

O interesse de Eze com o xadrez começou justamente dentro do Crystal Palace, quando aprendeu com o antigo companheiro de equipe, Michael Olise, a jogar. Eles costumavam se enfrentar no campo de treinamento após as atividades. A informação foi divulgada pelo jogador em entrevista ao "The Athletic", em 2023.

- Foram ele e meu irmão que me incentivaram a aprender a jogar e enfrentá-los, então foi aí que comecei a estudar o jogo, assistir a vídeos no YouTube das melhores aberturas de xadrez, coisas assim.