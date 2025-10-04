PC Oliveira vê erro da arbitragem em Corinthians x Mirassol, no Brasileirão

O consultor de arbitragem da Globo, PC Oliveira, apontou um erro capital de arbitragem na partida entre Corinthians x Mirassol, neste sábado (4), pelo Campeonato Brasileiro. Até aqui, o Timão vence por 1 a 0, com gol marcado por Maycon.

As polêmicas de arbitragem em Corinthians x Mirassol começaram cedo. No começo da partida, após cruzamento de Matheus Bidú, Yuri Alberto foi puxado por Reinaldo dentro da área. Em campo, o juiz não marcou, mas o VAR entrou em ação e o pênalti foi marcado.

Na transmissão, Everaldo Marques relatou que PC Oliveira concordou com a marcação em Corinthians x Mirassol, mas que o ex-árbitro apontou que Reinaldo deveria ter sido expulso, já que não houve disputa de bola entre os jogadores.

Após a marcação do pênalti, a torcida do Timão chegou a gritar o nome de Yuri Alberto, mas quem cobrou foi Maycon. O volante bateu no canto esquerdo de Walter e abriu o placar na Neo Química Arena.

PC Oliveira apontou erro de arbitragem em Corinthians x Mirassol (Foto: Reprodução)

Veja o lance polêmico em Corinthians x Mirassol

Escalação das equipes

O técnico Dorival Júnior, suspenso após a expulsão contra o Internacional, não estará à beira do campo, mas terá dois reforços importantes à disposição. Yuri Alberto retorna depois de cumprir suspensão, enquanto Memphis Depay, recuperado de lesão, volta a ser relacionado, mas começa no banco de reservas.

Com isso, a escalação do Timão para Corinthians x Mirassol tem: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, João Pedro Tchoca e Matheus Bidu; Martinez, Raniele, Maycon e Bidon; Yuri Alberto e Gui Negão.

O Leão do Interior tem quatro desfalques confirmados: Chico da Costa, Edson Carioca e PH seguem no departamento médico, e Neto Moura cumpre suspensão. A escalação do Leão para Corinthians x Mirassol é: Walter; Lucas Ramon, Jemmes, João Victor e Reinaldo; José Aldo, Danielzinho e Guilherme; Negueba, Carlos Eduardo e Cristian.