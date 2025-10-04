Atitude da torcida do Corinthians com Yuri Alberto repercute: ‘Inacreditável’

Uma atitude da torcida do Corinthians com Yuri Alberto durante o jogo diante do Mirassol, neste sábado (4), repercutiu e dividiu opiniões nas redes sociais. O atacante foi titular da partida válida pela 27° rodada do Campeonato Brasileiro e marcou um dos gols da vitória corinthiana por 3 a 0.

O placar foi aberto com gol de Maycon, de pênalti. Yuri Alberto, do Corinthians, foi puxado por Reinaldo, ex-São Paulo. Em campo, o árbitro não marcou, mas o VAR chamou e ele alterou sua decisão. No segundo tempo, Yuri ampliou, e André fechou a conta.

Quando o pênalti foi assinalado, a torcida do Corinthians começou a gritar o nome de Yuri Alberto. O atacante desperdiçou sua última cobrança, contra o Flamengo, depois de tentar uma cavadinha e parar no goleiro Rossi.

Nas redes sociais, a atitude dos torcedores na Neo Química Arena dividiu opiniões. Alguns, gostaram da postura, mas outros foram contra. Veja abaixo.

Veja reação depois da atitude da torcida do Corinthians com Yuri Alberto

Como foi o jogo

No primeiro tempo, a atitude da torcida do Corinthians com Yuri Alberto viralizou muito nas redes sociais e dividiu opiniões entre os próprios torcedores do Timão.

O Corinthians entrou em campo pressionado pela sequência de três jogos sem vitória e pelo incômodo retrospecto na Neo Química Arena, onde não vencia há sete partidas — sua pior série como mandante na história do Brasileirão.

Para tentar encerrar o jejum, o time contou com o retorno de Yuri Alberto, de volta após cumprir suspensão no empate contra o Internacional. Outro reforço foi Memphis Depay, relacionado pela primeira vez em quase um mês após se recuperar de um edema na coxa direita.

A primeira chegada, porém, foi do time visitante, logo com um minuto, obrigando Hugo Souza a boa defesa.

Aos 17 minutos do primeiro tempo, Matheus Bidu cruzou da esquerda, e Yuri Alberto, do Corinthians, foi derrubado dentro da área por Reinaldo. Após revisão do VAR, o árbitro Felipe Fernandes de Lima marcou pênalti e aplicou cartão amarelo ao lateral do Mirassol. Na cobrança, Maycon bateu rasteiro no canto esquerdo. Walter ainda tocou na bola, mas não evitou o gol.

Mesmo em vantagem, o Corinthians não teve uma atuação tranquila. O Mirassol reagiu e passou a controlar mais a posse de bola, criando ao menos duas chances claras para empatar. O time da casa ficou à espera dos contra-ataques e quase ampliou nos minutos finais da etapa inicial, quando Bidon sofreu falta na entrada da área, mas Matheusinho mandou a cobrança por cima.

O jogo recomeçou e a etapa final tinha o mesmo roteiro do primeiro tempo: o Mirassol controlava as ações e Corinthians apostava no contra-ataque. Aos 22 minutos, o time do interior paulista teve ótima chance após tabelinha que Reinaldo bateu cruzado, levando perigo a Hugo Souza. O castigo veio quatro minutos depois. O Corinthians escapou pela esquerda, Vitinho cruzou e Yuri Alberto só teve o trabalho de empurrar para as redes e ampliar o marcador.

Enfim, o Timão teve tranquilidade. Memphis retornou ao time e a equipe passou a ter mais domínio da partida. Nos acréscimos, ainda deu tempo para o time marcar mais um, com o colante André, da base, que contou com desvio na zaga do Mirassol para decretar o 3 a 0. Show de Yuri Alberto, do Corinthians.