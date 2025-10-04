Europeus reagem a gol decisivo de Estevão pelo Chelsea: ‘Não consigo’

Estevão saiu do banco e decidiu a partida do Chelsea contra o Liverpool, neste sábado (4), pela 7° rodada da Premier League. O gol do jovem, nos minutos finais do jogo, virou assunto entre muitos europeus nas redes sociais.

Moisés Caicedo abriu o placar com um golaço na etapa inicial, enquanto Gakpo deixou tudo igual no segundo tempo. Nos acréscimos, Estêvão recebeu cruzamento de Cucurella e marcou o gol da vitória do Chelsea no Stamford Bridge.

Narração do gol de Estêvão em Chelsea x Liverpool chama atenção: 'Absurdo'

Nas redes sociais, os europeus ficaram em choque com o gol de Estevão pelo Chelsea. O jovem brasileiro é tratado como um dos principais prospectos do mundo. Veja abaixo.

Estêvão comemora gol marcado pelo Chelsea sobre o Liverpool (Foto: Divulgação/Chelsea)

Veja reação dos europeus com o gol de Estevão pelo Chelsea

Tradução: Eu não conseguia acreditar.

Tradução: Apresento a vocês o Estevão, proprietário do Liverpool.

Tradução: Estevão eu te amo

Tradução: Estevão já parecia perigoso para o Chelsea antes mesmo do gol. Ele também criou uma grande chance para Enzo e estava fazendo a bola grudar no último terço mais do que Neto. Ele foi, em parte, o responsável pelo domínio do Chelsea nos últimos 15 minutos. Impacto soberbo.

Tradução: Estevão é o cara, não temos docinho aos 18

Como foi o jogo

Na etapa inicial, Chelsea e Liverpool fizeram um início de jogo truncado até que Moisés Caicedo fez uma grande jogada individual na intermediária de ataque e soltou uma bomba para marcar um golaço pelos Blues aos 13 minutos. Na sequência, a equipe de Enzo Maresca quase ampliou o placar após uma cobrança de escanteio ensaiada em que Garnacho foi acionado na entrada da área e carimbou a trave de Mamardashvili. Os Reds responderam no final com Isak recebendo cruzamento, mas cabeceando por cima da meta de Robert Sánchez. Estevão ainda no banco do Chelsea.

No segundo tempo, o Liverpool voltou pressionando em busca de um resultado melhor, mas Salah desperdiçou duas grandes chances nos minutos iniciais. E aos 17 minutos, Isak recebeu um cruzamento na área, ajeitou para Gakpo, que chegou finalizando de primeira para deixar tudo igual. Na reta final, o Chelsea quase chegou a vitória em duas chegadas seguidas com Bynoe-Gittens e Estêvão, mas ambos pararam em duas grandes defesas de Mamardashvili, que garantiu a igualdade no marcador. Nos acréscimos, Estêvão colocou uma cabeça na cabeça de Enzo Fernández, que carimbou a trave. E nos minutos finais, o brasileiro recebeu um cruzamento rasteiro de Cucurella e tocou de carrinho para o fundo das redes para garantir a vitória dos Blues. Estevão, do Chelsea, virou assunto entre os europeus.