Reação de Dorival Júnior repercute entre torcedores do Corinthians: ‘Perdeu a paciência’

Durante a entrevista coletiva do técnico Dorival Júnior, após a derrota do Corinthians para o Flamengo, o jornalista Pedro Ramiro, da Record, reforçou que, apesar de ter duas semanas livres para trabalhar, o Timão saiu derrotado nos últimos dois confrontos e questionou se a equipe está sendo mal treinada. A pergunta, no entanto, não agradou ao comandante alvinegro.

Com ironia, o técnico do Corinthians retrucou que a equipe realmente era mal treinada e questionou onde o repórter havia visto o primeiro tempo do jogo. Dorival seguiu dizendo que esta pergunta não caracteriza a realidade da partida e reforçou que o adversário saiu vitorioso por se aproveitar de duas situações.

Vale destacar que a partida ficou marcada pela cobrança de pênalti desperdiçada pelo artilheiro Yuri Alberto, ainda na primeira etapa. O camisa 9 arriscou uma cavadinha e parou na defesa do goleiro Rossi, do Flamengo.

Nas redes sociais, os torcedores destacaram a reação de Dorival Júnior. Para um dos internautas, a pergunta do repórter passou do ponto. Confira abaixo.

Com o resultado, o Corinthians estacionou na 12ª colocação, com 29 pontos somados.Sem vencer há sete partidas, a equipe visita o Internacional, nesta quarta-feira (01), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 19h30 (de Brasília), no Estádio Beira-Rio.

Torcedores elegem culpados pela derrota do Corinthians

Nas redes sociais, os torcedores detonaram a atuação do artilheiro do Corinthians na partida. Apesar de balançar as redes, no início da segunda etapa, o camisa 9 ficou marcado pelo pênalti desperdiçado no início da partida.

Por outro lado, os torcedores compartilham a responsabilidade do resultado com o técnico Dorival Jr. Segundo um dos internautas, as mudanças feitas pelo treinador no decorrer da partida foram ruins.