Corinthians x Flamengo: Reação de Yuri Alberto choca torcedores; confira

Sem balançar as redes há nove partidas, Yuri Alberto abriu o placar para o Corinthians contra o Flamengo, neste domingo (28). Na comemoração, o artilheiro da equipe na temporada se emocionou e foi comemorar com os torcedores na arquibancada. Nas redes sociais, os torcedores destacaram a reação do atacante.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Na primeira etapa, Yuri Alberto desperdiçou chances claras de gol, incluindo um pênalti de cavadinha, que foi defendido pelo goleiro Rossi. Com isso, os torcedores questionaram o desempenho do atacante nos primeiros 45 minutos.

No entanto, no início da primeira etapa, Yuri Alberto fez ótima jogada e conseguiu abrir o placar para os donos da casa. Depois da comemoração eufórica, os torcedores destacaram a identificação do artilheiro com a Fiel. Confira abaixo.

continua após a publicidade

➡️Veja: Yuri Alberto bate pênalti ‘inacreditável’ contra Flamengo na casa do Corinthians

Logo após o gol de Yuri Alberto, o Flamengo chegou ao empate com Arrascaeta. Com isso, o Timão segue na 12ª posição, com 30 pontos somados. Já o Flamengo, vai se mantendo na liderança do Brasileiro, com 52 pontos.