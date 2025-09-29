Uma atitude do goleiro Hugo Souza depois da derrota para o Flamengo, neste domingo (28), pegou mal nas redes sociais. O goleiro ficou frustrado com a virada que o Corinthians sofreu do Rubro-Negro na Neo Química Arena.

O Timão abriu o placar com Yuri Alberto, mas Hugo Souza viu o Flamengo virar a partida com gols de Arrascaeta e Luiz Araújo. A partida, cheia de emoções, teve protagonismo de Yuri Alberto, que perdeu um pênalti de cavadinha e fez um golaço.

Após a partida, bem na hora que o goleiro do Corinthians passa por Yuri Alberto, ele arremessa uma garrafa no gramado. A atitude de Hugo Souza depois da derrota para o Flamengo não pegou bem na web. Veja abaixo.

Hugo Souza se irritou após derrota para o Flamengo (Foto: Joisel Amaral/AGIF)

Veja atitude de Hugo Souza após derrota para o Flamengo e repercussão

Como foi o jogo

Em noite especial para Hugo Souza, ex-Flamengo, o Corinthians foi mais intenso no início da partida do que o Flamengo. Com uma mudança na formação e Breno Bidon atuando como armador, os comandados de Dorival Júnior tiveram mais presença no ataque. O volume de jogo foi tanto que, aos dez minutos, após Yuri Alberto chutar na trave, Bidon foi derrubado por Léo Pereira e o árbitro assinalou o pênalti.

Foi aí que começou a noite de altos e baixos de Yuri Alberto. Sem marcar desde maio, o atacante foi o responsável pela cobrança, arriscou uma cavadinha e Rossi segurou com facilidade. Mesmo após o erro, o Corinthians seguiu dominante no ataque, mas sem conseguir matar o jogo.

Três minutos depois, Yuri Alberto teve a chance de se redimir ao sair cara a cara com Rossi, mas o goleiro do Flamengo defendeu. Cabisbaixo, o atacante foi consolado pelos companheiros, e até teve seu nome gritado pela torcida. Ainda na primeira etapa, o camisa teve duas boas chances, mas não conseguiu marcar. O Flamengo melhorou no final, chegou a ter uma chance com Samuel Lino, mas a bola foi para fora.

No primeiro minuto da etapa final, Gui Negão acionou Yuri Alberto no campo de ataque. O camisa 9 fintou Léo Ortiz, invadiu a área e bateu forte, sem chances para defesa de Rossi. Foi o primeiro gol do atacante em quatro meses.

A história de superação de Yuri Alberto foi interrompida pela melhora do Flamengo. Aos nove minutos, Carrascal passou para Arrascaeta, que mesmo bem marcado, finalizou no canto e empatou o jogo para a equipe carioca. Sem chances para Hugo Souza, ex-Flamengo.

A equipe de Filipe Luís melhorou após o gol, passou a ter mais a posse de bola e criou boas chances para virar. Em uma delas, Bruno Henrique cruzou para a área, mas ninguém completou às redes. O Timão respondeu com Gui Negão, mas o jovem finalizou para fora.

O Flamengo seguiu com mais ímpeto no ataque, circulando na frente da área do Corinthians, ate que encontrou o gol, no final da partida. Aos 42 minutos, após boa trama ofensiva, Luiz Araújo finalizou no canto e virou o placar. Hugo Souza ficou muito frustrado com a derrota para o Flamengo.