Ex-árbitro aponta erro grave da arbitragem em Corinthians x Flamengo

O ex-árbitro Carlos Eugênio Simon apontou um erro grave da arbitragem durante a partida entre Corinthians x Flamengo, neste domingo (28), pelo Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro venceu, de virada, por 2 a 1.

continua após a publicidade

A grande polêmica do duelo entre Corinthians x Flamengo foi o segundo gol do time carioca. Depois de uma disputa entre Gustavo Henrique e Gonzalo Plata, o bandeirinha assinalou lateral para o Rubro-Negro, que aproveitou a defesa do Timão desarrumada e virou o jogo.

➡️Felipe Melo critica partida de medalhão do Flamengo: ‘Jogou mal’

Para o ex-árbitro Carlos Eugênio Simon, a arbitragem errou no lance capital de Corinthians x Flamengo. Segundo ele, o último toque foi de Gonzalo Plata.

continua após a publicidade

- O zagueiro do Corinthians toca na bola, ela vai no pé do jogador do Flamengo e sai para lateral. Era bola do Corinthians, e o bandeirinha deu a favor do Flamengo. Desse lateral, sai o segundo gol. Erro da arbitragem - disparou Simon.

Wilton Pereira Sampaio apitou Corinthians x Flamengo (Foto: Joisel Amaral/AGIF)

Veja o lance polêmico em Corinthians x Flamengo

Como foi o jogo

O Corinthians foi mais intenso no início da partida do que o Flamengo. Com uma mudança na formação e Breno Bidon atuando como armador, os comandados de Dorival Júnior tiveram mais presença no ataque. O volume de jogo foi tanto que, aos dez minutos, após Yuri Alberto chutar na trave, Bidon foi derrubado por Léo Pereira e o árbitro assinalou o pênalti.

continua após a publicidade

Foi aí que começou a noite de altos e baixos de Yuri Alberto. Sem marcar desde maio, o atacante foi o responsável pela cobrança, arriscou uma cavadinha e Rossi segurou com facilidade. Mesmo após o erro, o Corinthians seguiu dominante no ataque, mas sem conseguir matar o jogo.

Três minutos depois, Yuri Alberto teve a chance de se redimir ao sair cara a cara com Rossi, mas o goleiro do Flamengo defendeu. Cabisbaixo, o atacante foi consolado pelos companheiros, e até teve seu nome gritado pela torcida. Ainda na primeira etapa, o camisa teve duas boas chances, mas não conseguiu marcar. O Flamengo melhorou no final, chegou a ter uma chance com Samuel Lino, mas a bola foi para fora.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

No primeiro minuto da etapa final, Gui Negão acionou Yuri Alberto no campo de ataque. O camisa 9 fintou Léo Ortiz, invadiu a área e bateu forte, sem chances para defesa de Rossi. Foi o primeiro gol do atacante em quatro meses.

A história de superação de Yuri Alberto foi interrompida pela melhora do Flamengo. Aos nove minutos, Carrascal passou para Arrascaeta, que mesmo bem marcado, finalizou no canto e empatou o jogo para a equipe carioca.

A equipe de Filipe Luís melhorou após o gol, passou a ter mais a posse de bola e criou boas chances para virar. Em uma delas, Bruno Henrique cruzou para a área, mas ninguém completou às redes. O Timão respondeu com Gui Negão, mas o jovem finalizou para fora.

O Flamengo seguiu com mais ímpeto no ataque, circulando na frente da área do Corinthians, ate que encontrou o gol, no final da partida. Aos 42 minutos, após boa trama ofensiva, Luiz Araújo finalizou no canto e virou o placar. Jogão entre Corinthians e Flamengo.